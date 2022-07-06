Rekabet Kurumu, Obilet'e Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu, popüler bilet platformu Obilet'e bilet satışına aracılık hizmeti yaparken otobüs firmalarına uyguladığı komisyon oranlarını aşırı belirlemesi ve otobüs bileti satışlarında platformları üzerinden rakiplerini dışladığı ve bu bağlamda gerçekleştirdiği anlaşmalar nedeniyle soruşturma açtı.

Bir süredir bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Rekabet Kurumu, yapmış olduğu açıklamada konuyla ilgili bilgi, belge ve tespitleri incelediğini ve bu bulguları ciddi ve yeterli bulduğu için Obilet'e soruşturma açtıklarını duyurdu.

Obilet Komisyon Oranlarını Aşırı Belirlemekle Suçlanıyor

Rekabet Kurumu'nun soruşturma ile ilgili detayları aktardığı duyuru şu şekilde:

Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini; otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi.

Bu soruşturmanın ne gibi etkileri olacağı ve ne zaman tamamlanacağı şimdilik bilinmiyor ancak kullanıcıların fiyatlar noktasındaki şikayeti nihayet sonuca erecek gibi görünüyor.

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