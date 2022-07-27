Rekabet Kurumu, Sahibinden'e Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'ye soruşturma açtığını duyurdu. Peki, otomobil, gayrimenkul gibi birçok kategoride çok sayıda ilanın yer aldığı platforma neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurumu tarafından alınan karara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Uzun yıllar önce kullanıma sunulan Sahibinden.com, kısa sürede çok popüler bir platform hâline geldi. Popüler hizmette arsa, bilgisayar, cep telefonu, gayrimenkul, otomobil dahil olmak üzere pek çok kategoride çeşitli ilanlar yer alıyor. Gün içerisinde sık sık kullanılan platform, bir soruşturma ile gündeme geldi.

Rekabet Kurumu, Sahibinden'e Neden Soruşturma Açtı?

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu, şirketin 4054 sayılı Kanun'un altıncı maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandığını açıkladı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin 30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen toplantıda müzakere edildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Rekabet Kurulunun bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verildiği duyuruldu.

Rekabet Kurumu, resmi internet sitesi üzerinden alınan karar ile ilgili bir açıklamada bulundu. Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.

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