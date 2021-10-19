Rekabet Kurumu Sahibinden.com'a Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu Sahibinden'e soruşturma başlattığını duyurdu. Rekabet Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada şirketin ceza yaptırımı alıp almayacağına dair bilgilendirme yapıldı.

Rekabet Kurumu Sahibinden'e soruşturma başlattı

Rekabet Kurumunun web sitesinde yer alan açıklama sonrasında sahibinden.com için soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ülke içerisindeki fiyat politikalarını dengelemekle ve usülsüzlük yapan firmaları incelemekle görevli olan Kurul, sahibinden.com'u sıkı takibe aldı.

"Çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtığını" duyuran Rekabet Kurumu, ikinci el pazardaki fahiş fiyatları da denetleyebilir.

Sahibinden.com'un Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalabileceği şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunu dile getiren Kurul, söz konusu kararın bilgilendirme amacıyla başlatıldığını da hatırlattı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

Soruşturma hakkında daha fazla bilgi yakın zamanda Rekabet Kurumu tarafından yayınlanacak.

Rekabet Kurumu Beyaz Eşya Şirketlerini İnceleyecek

Rekabet Kurumu beyaz eşya şirketlerinin son usulsuzlüklerini inceleme altına aldı. Rekabet Kurumu tarafından pek çok beyaz eşya üreticisine ve distribütörüne karşı soruşturma başlatıldı.

Kurum; Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan gelen açıklamada ise açılan bu yeni soruşturmanın "yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak" iddialarını araştırılacağı aktarıldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi sonrasında beyaz eşya üretici ve distribütörlerinin soruşturma dahilinde inceleneceğinin altı çizildi.

Rekabet Kurumu'nun konu ile ilgili yazılı açıklaması şu şekildeydi: