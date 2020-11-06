Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'a Soruşturma Açtı!

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Sahibinden.com'a soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı. Sahibinden.com'a neden soruşturma açıldı. Sahibinden.com'a açılan soruşturma hakkında merak edilenler haberimizde.

Sahibinden.com'a Neden Soruşturma Açıldı?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere ye verildi:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi."

Açıklamadan anlaşılacağı üzere Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldı. Sahibinden.com tarafından konu hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Sizler Sahibinden.com'a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması hakında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Hemen aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sahibinden.com'un mobil uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.