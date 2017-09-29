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Rekabet Kurumu Sony Hakkında Soruşturma Başlattı

Sony rekabet kurumu
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen İnternet

Rekabet Kurumu internet üzerinden yaptığı açıklamayla, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında rekabet kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal etti. Bu durumu işaret eden bir ihbar üzerine yürütülen ön araştırma da karara bağlandı.

Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-28/458-M sayı ile karar verdi."

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ETİKETLER: sony Rekabet Kurulu cezaları

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