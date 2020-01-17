Rekabet Kurumu Yargı Dağıtıyor: Kargo Şirketlerine Milyonlarca Liralık Ceza

Rekabet Kurumu geçtiğimiz haftalarda başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturmayı karara bağlayan kurum, kargo ve posta şirketlerine milyonlarca lira değerinde ceza kesti.

Rekabet Kurumu'ndan Ceza

Rekabet Kurumu tarafından 36 adet posta ve kargo şirketi için başlatılan soruşturma tamamlandı. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma ile Uyumlu Eylem ve Kararlar maddeleri uyarınca suçlanan şirketler 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' kapsamında incelendi.

Soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurumu, yaptığı incelemeler sonrasında dört şirket için "müşterilerine ayrı ayrı dikey ilişki içinde oldukları teşebbüsler tarafından satış yapılmasını sınırlandırdıkları" gerekçesi ile idari para cezası kararı aldı. Bu kapsamda ceza alan şirketler ise şu şekilde:

DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. - 19.328.140,0 TL

TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti. - 15.341.376,0 TL

Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. - 16.347.149,0 TL

UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. - 10.384.054,0 TL

Yapılan oylamalar sonrasında soruşturmaya dahil olan diğer 32 şirket için herhangi bir idari para cezasının verilmesine gerek duyulmadığı belirtildi.