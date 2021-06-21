Reklam İzleyerek Para Kazanma Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptılar!

Reklam izleyerek para kazanma vaadinde bulunarak yüzlerce kişiyi dolandıran Ankaway yakalandı. Sistemi oluşturan Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında dava açıldı. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Reklam İzleyerek Para Kazanma İddiası ile Milyonluk Vurgun

Hürriyet'teki habere göre Eren Düzyol isimli bir kişi, Ankaway isimli saadet zincirini kurdu. Üyelere günde yalnızca 3 dakika reklam izleyerek kazanç elde edecekleri iddiasında bulunuldu. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bazı internet kullanıcıları sisteme üye oldu.

İnternet üzerinden reklam izleyerek gelir etme vaadinde bulunan sistemde çeşitli paketler yer alıyordu. Üyelerin fiyatı 1000 TL ile 35 bin TL arasında değişen paketlerden satın alması gerekiyordu. Bazı üyeler bir paket satın alırken bazıları ise 4 paket aldı. Üyelere yatırdıkları paranın yüzde 65'i kadar kazanç vaat edildi.

Ankaway, tıpkı diğer saadet zincirleri gibi ilk birkaç ay boyunca sorunsuz bir şekilde ödeme yaptı. Hatta şirket, otomobil kampanyaları bile gerçekleştirdi. Böylece sisteme karşı bir güven oluşturuldu. Kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından sisteme para yatırıldı. 2017 yılında üyeler kâr payının yanı sıra yatırdıkları ana parayı bile alamamaya başladı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, Ankaway Kurucusu Eren Düzyol, Delli Ertuğrulhan Ay, Ersin Düzyol, Halil Başoğlu, Muhammet Satıroğlu, Murat Turgut, Sadettin Er Savaş Işık ve Kadir Turgut hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezasının 2160 yıl ile 7200 yıl olduğu belirtildi. Davanın ilk duruşmasının kasım ayında yapılacağı ifade edildi.

İddianamede sanıkların hesap hareketleri de bulunuyor. İddianamede yer alan bilgilere göre Ankaway isimli saadet zincirinin kurucusu olan Düzyol'un hesabına 2015 senesinde 2693 TL para gelmiş. Düzyol'un hesabına gelen para 2016 yılında 11.657.625 TL'ye ulaşmış. Aynı yıl içinde Düzyol'un hesabından çıkan para miktarının ise 11.496.060 TL olduğu belirtildi.

Anka Bilişim Market'in hesabına 2016 senesinde 20.102.460 TL para gelmiş. Aynı yıl içerisinde firmanın hesabından çıkan para miktarının ise 14.997.466 TL olduğu ifade edildi.