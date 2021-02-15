Reklam Mesajlarını Şikayet Etmek İçin Yarın Son Gün!

Markalardan gelen istenmeyen reklam mesajlarının sayısı, tüketicilere bazen çok fazla gelebiliyor. Bazı markalar, ürünlerinin ve hizmetlerinin daha fazla satın almasını sağlamak için onlara sürekli olarak pazarlama mesajları gönderebiliyor.

İstenmeyen bu tür mesajlar genellikle e-posta, SMS ve hatta sesli arama ile aktarılıyor. Ticaret Bakanlığı da bu tür mesajlara bir çözüm olarak İYS platformunu ocak ayında hizmete açmıştı. Bu mesajların gönderilme sıklığından bunalan kişilerin artık söz konusu mesajları şikayet etme gibi bir seçeneği var. Tüketicileri rahatsız eden bu mesajları şikayet etmek isteyen vatandaşların ise 16 Şubat'a kadar vakti var.

Reklam Mesajlarını 16 Şubat'a Kadar Şikayet Edebilirsiniz

Ticaret Bakanlığının tüketicilerin istenmeyen e-posta, SMS ve sesli arama gibi ileti yolları ile pazarlama mesajlarına maruz kalmasını engellemek için oluşturduğu Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) geçtiğimiz ay hizmete açılmıştı.

Vatandaşlar, ticari amaçla gönderilen elektronik iletilere ilişkin onaylarını 16 Şubat 2021 tarihine kadar www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. İYS ile onaysız ticari elektronik iletilerin gönderilmeden engellenmesi, istenmeyen mesaj sayısının azaltılması hedefleniyor.

İYS ile tüketicilerin onay verdiği tüm ticari elektronik iletileri tek bir noktadan görüntüleyebileceğini ve kontrol edebileceğini, reddetme hakkının kullanabileceğini belirten TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş bu sistem üzerinden aslında sadece 16 Şubat’a kadar değil, istediği zaman istediği markaya, firmaya onay veya red verme hakkına sahip. 16 Şubat’a kadar da şikayetçi olduğu markaları bildirebilecek. Örneğin izniniz dışında veya hiç müşterisi olmadığınız halde sizi devamlı arayıp mesaj attığı için şikayetçi olduğunuz, sizi bezdirmiş bir firma varsa 16 Şubat’a kadar şikayetçi olabilirsiniz. Şikayetiniz devlet tarafından incelenerek gerekirse firmaya cezai yaptırım uygulanabiliyor. Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından red hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak. Söz konusu süre mevcut onayların kontrolüne ilişkin, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilirler."

Bakanlık tarafından 150 binin üzerinde ticari elektronik ileti onayı alan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020 tarihinde bitmişti. Vatandaşların bu onayları kontrol etmesi için 16 Şubat'a kadar vakti var. 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süreyse 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Tüketiciler bu onayları 16 Temmuz 2021'ye kadar kontrol etme olanağına sahip olacak.