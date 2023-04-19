Netflix'ten Radikal Hamle: Reklamlı Abonelik Artık Daha Yüksek Çözünürlük Sunacak

Netflix, 2023 yılı içerisinde alışılagelmiş abonelik planlarının yanına Exxen'den aşina olacağınız reklamlı abonelik hizmetini de eklemişti. Reklamlı abonelik sahibi kullanıcılar, oynatma sırasında kısa reklamlarla maruz kalma karşılığında daha uygun fiyata Netflix'in keyfini çıkarabiliyordu.

Firma, yakın zamanda gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında reklamlı abonelik hizmeti için hiçbir ek ücret talep etmeden iyileştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Reklamlı Abonelik Video Kalitesi 720p'den 1080p'ye Çıktı

Netflix'in reklamlı abonelik de dahil olmak üzere şu an sunduğu toplamda 4 farklı abonelik planı bulunuyor. Abonelik planları arasında birden fazla cihaz kullanabilme ve video çözünürlüğüne göre fiyat farkı bulunuyor.

Bireysel kullanım için sunulan en düşük plan olan temel plan, 1080p çözünürlükte film ve video izleyebilme hizmeti sunuyordu. Daha düşük bir aylık abonelik ücretine sahip olan reklamlı plan ise 720p standart çözünürlükle karşımıza çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün yapılan hissedarlar toplantısında Kanada ve İspanya'da başlamak üzere reklamlı abonelik planının video çözünürlüğü kalitesinin 1080p'ye çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca bu iyileştirme karşısında herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacağı belirtildi.

Firma, bir pazarlama hamlesi olarak abonelik satışı yapılan sayfada temel abonelik hizmetini açılır bir pencerede gösteriyor. Yani, sayfaya giren kullanıcıların ilk karşılaştığı seçenekler; reklamlı, temel ve özel plan seçeneklerini görüyor. Bu hamle nedeniyle her geçen gün daha fazla aboneye ulaşan reklamlı planın ilerideki senelerde Netflix'in temel planını ortadan kaldırabileceği düşünülüyor

Netflix reklamlı abonelik planı, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.