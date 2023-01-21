Twitter Reklamlı Düzene Geçiyor: Reklamsız Twitter Ücretli Oluyor!

Twitter, kullanıcıların reklam görmeden platformda gezinmesine olanak tanıyacak yeni ve daha pahalı bir Twitter Blue abonelik katmanı üzerinde çalışıyor.

"Twitter'da reklamlar giderek artacak ve büyüyecek. Önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atıyoruz." tweet'iyle yakında Twitter'ın yeni reklam düzenine geçeceğini belirten Elon Musk, daha pahalı olacak olan fakat reklamlardan kaçınmayı sağlayacak yeni bir Twitter Blue abonelik seçeneğinin de geleceğini belirtti.

Twitter Blue hâlihazırda doğrudan Twitter iOS veya Android uygulaması üzerinden abone olunduğunda şu anda aylık 11 dolara mal oluyor. Apple ve Google'ın uygulama içi satın almalardan aldığı %30'a varan komisyonun geçerli olmadığı web'de ise hizmetin aylık ücreti 8 dolar.

Reklamsız Twitter İsteyenler Twitter Blue Abonesi Olmak Zorunda

Twitter, Kasım ayında aboneliği yenilemeye başladığından beri, zaman akışınızda daha az reklam görebilme özelliği şirketin öne çıkardığı başlıca satış noktalarından biri oldu ancak bu avantaj, hizmete kaydolmak için gittiğinizde hâlâ "yakında" olarak listeleniyor çünkü şirket yeni reklam düzenine geçişi henüz gerçekleştirmedi.

Bazı tahminlere göre Twitter'ın reklam gelirleri Musk'ın Ekim ayında şirketi devralmasından bu yana hızla azaldı. The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre üst düzey bir Twitter yöneticisi geçtiğimiz Salı günü çalışanlara günlük gelirin bir yıl önceki aynı güne göre %40 azaldığını söyledi.

Elon Musk, Twitter'ın gelirlerini artırmanın en önemli kaynağı olarak Twitter Blue'yu görüyor ve Twitter'ın geçeceği yeni reklam düzeniyle hem reklamlardan hem de yeni Twitter Blue abonelik seçeneğinden gelirleri artırmayı planlıyor.