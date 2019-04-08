Rekor Sürede Uzay İstasyonuna Malzeme Taşındı

Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılan son ikmal yolculuğu rekor kırdı. Rusya’nın Soyuz roketi Uluslararası Uzay İstasyonu’na 3 saat 21 dakikada ulaşarak, bugüne kadar yapılmış en hızlı ikmal yolculuğunu gerçekleştirdi.

Rusya tarafından yapılan Soyuz-2.1a roketine bağlı Progress MS-11 kargo aracı, 4 Nisan tarihinde Kazakistan topraklarında bulunan Baikonur Cosmodrome merkezinden Roscosmos tarafından ateşlendi. Yeryüzünden kalkan roketin uzay istasyonuna ulaşması 3 saat 21 dakika sürdü. Rekorun kırılmasındaki ana etken ise roketin istasyona yaklaşma şeklinin değiştirilmesinde yatırıyordu.

Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen araçlar, istasyonun hızına yetişebilmek adına Dünya’nın yörüngesinde birkaç tur atmak durumunda kalıyorlardı. Rekorun kırıldığı fırlatmada kullanılan daha hızlı araçlar sayesinde, yörüngede tur atılmasına gerek kalmadı. Uluslararası Uzay İstasyonu, fırlatmanın yapılacağı noktanın üzerinden geçmeden bir dakika önce fırlatma yapıldı ve aracın hızı kullanılarak, istasyona yaklaşıldı.

Toplamda 37.5 ton ikmal ve deney malzemesini uzay istasyonuna ulaştırılırken, ilerleyen günlerde yapılacak gönderimlerin de benzer süreler içerisinde istasyona gideceği söylenenler arasında yerini aldı. Bildiğiniz üzere Uluslararası Uzay İstasyonu’na düzenli olarak malzeme gönderilmesi gerekiyor. İstasyonda yaşayan astronotların hayatta kalması için gerekli olan malzemelerin yanı sıra bu taşımalar sırasında istasyonda yapılacak deneyler sebebiyle de ikmal yolculukları gerçekleştiriliyor.