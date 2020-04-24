Remdesivir ile Covid-19 Tedavisi için Hayal Kırıklığı Yaratan Açıklama!

Covid-19 için aşı ve ilaç çalışmaları tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir hızla devam ederken geliştirme sürecinde vakit kaybetmemek adına mevcutta bulunan ilaçların da denemeleri yapılıyor. Bu noktada pek çok araştırma kurumunun göz bebeği olan Remdesivir yapılan testlerde hayal kırıklığı yaratacak sonuçlarla karşılaştı. Peki Remdesivir ile Covid-19 tedavisi nasıl sonuçlar verdi?

Remdesivir ile Covid-19 Tedavisi Yapılabiliyor mu?

Covid-19 küresel ölçekte hızlı yayılımını sürdürürken 24 Nisan tarihi itibarıyla doğrulanmış toplam 2,726,753 vaka ve virüse bağlı doğrulanmış toplam 191,084 ölüm bulunuyor. Daha fazla can kaybının olmasını istemeyen sağlık kuruluşları eldeki tüm kartları oynayarak umut verici bir gelişme arıyor.

Ebola Virüsü ve Marburg Virüsü ile mücadele için geliştirilmiş olan Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında yer alan antiviral bir ilaç. ABD Başkanı Donald Trump da söz konusu ilaç için "Covid-19 için umut veren bir ilaç." ifadelerini kullanmıştı.

Son açıklamalara göre 237 hasta üzerinde denenen ilaç virüse karşı etki sağlamaması bir kenara, yol açtığı yan etkiler nedeniyle istenen sonuçları vermedi. Araştırmayı yapan kurum, denemelere son vererek Dünya Sağlık Örgütü ile rapor paylaştı.

"Bu araştırmada hastanedeki yetişkin Covid-19 hastalarında Remdesivir'in klinik ya da virolojik bir faydası olmadı. Remdesivir, 18 hastada (toplam hastaların yüzde 11.6’sında) erken sona erdi çünkü yan etkisi vardı."

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