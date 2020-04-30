Remdesivir Üreticisi Acı Gerçeği Açıkladı: "Yeterli Stok Yok"

Covid-19 tedavisi sırasında umut veren ilaçlardan birisi olarak öne çıkan Remdesivir pek çok araştırma kurumu tarafından didik didik incelenirken hayal kırıklığı yaratacak bazı açıklamalar geldi. Remdesivir üreticisi ilacın herkesi tedavi edebilecek yeterli stoklara sahip olmadığını duyurdu.

Remdesivir Üreticisi Açıklamasında Nelere Değindi?

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs salgını her geçen gün daha acı tablolara yol açarken hastalığı tedavi edebilecek aşı ve ilaç arayışları da hız kesmeden devam ediyor.

Bu noktada öne çıkan ilaçlardan birisi olan Remdesivir, ilk testler sırasında yapılan gözlemlere bağlı olarak hastalığın vücutta kalma süresini gözle görülür bir şekilde kısaltıyor. Bu iyi gelişmelere karşın ilacın üreticisi Gilead Sciences, ilacın stokları ile ilgili bazı kötü haberleri kamuoyu ile paylaştı.

"Üretim sürecinin son aşamasında ve dağıtıma hazır ürünler de dahil olmak üzere toplam 1,5 milyon tekil dozluk stoğumuz bulunuyor. Bu da her hasta için on günlük bir tedavi sürecinden hesaplanırsa 140,000 hastaya yetecek stok anlamına geliyor."

30 Nisan tarihi itibarıyla mevcut olarak yaklaşık 2 milyon aktif vaka olduğunu ve bunun artmaya devam ettiğini göz önüne alırsak bu stoğun ne kadar yetersiz olduğu gözler önüne seriliyor.