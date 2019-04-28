Remedy Entertainment, Control için Devam Oyunu Yapmayı İstiyor

Alan Wake, Max Payne ve Quantum Break gibi kaliteli oyunlarla karşımıza çıkmış olan Remedy Entertainment, şu an yeni oyunu Control üzerinde çalışıyor. E3 2018 fuarında duyurulmuş oyunun, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulması bekleniyor. Eğer bir erteleme olmazsa tabii ki.

Daha önceden sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de aktardığımız gibi, Control için çıkışı sonrasında The Foundation ve AWE adı altında iki indirilebilir içerik yayınlanacak. Bu indirilebilir içerikler ile yeni hikaye içerikleri, yan görevler ve yeni modlar eklenecek oyuna ve bu sayede de Jesse Faden karakterine ve hikayesine dair daha fazla şey öğrenebileceğiz. Ama görünen o ki geliştirici stüdyo iki içerikle kalmayacak. Remedy Entertainment, Control için bir devam oyunu da planlıyor olabilir.

EDGE dergisi, Remedy Entertainment İletişimler Yöneticisi Thomas Puha ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bur röportaj sırasında Puha, yeni oyunun ek içeriklere fazlasıyla açık olduğunu dile getirdi. "Control nispeten geleneksel tekil-oyunculu bir oyun. Bu bağlamda sınırlı bir ömrü var. Ve tekil-oyunculu bir oyun için çıkışı sonrasında yapabileceğimiz küçümseniyor gibi. Ama oyunun kurgusu ve dünyasının oluşturulma şekli bizim için bir şeyler eklemek adına çok elverişli. Control detaylandırmayı isteyeceğimiz ve tabii ki devam oyunları yapmayı isteyebileceğiniz bir dünya. Ve son birkaç yıldır yapmayı istemiş olduğumuz bir şeydi, 505 Games ile anlaşmamızın nedenlerinden bir tanesi buydu - eh, fikri mülkiyeti devam ettirmemize müsaade ettiler ama aynı zamanda çıkış sonrası için bir parça deneme yapma özgürlüğümüz de oldu."

Remedy Entertainment tarafında Max Payne 2: The Fall of Max Payne haricinde gerçek bir devam oyunu geliştirilmemişti. Bu noktada Alan Wake's American Nightmare oyununun Alan Wake ile aynı evrende geçen yan senaryolu bir oyun olduğunu belirtelim. Bakalım Finlandiya menşeli stüdyonun ikinci devam oyunu Control için mi gelecek, yoksa yola indirilebilir içerikler ile devam edildikten sonra farklı bir projeye mi geçilecek?