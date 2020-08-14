Remnant: From the Ashes ve The Alto Collection Epic Games Store'da Ücretsiz

Epic Games ücretsiz oyun dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta yapılan duyuru ile artık Remnant: From the Ashes ve The Alto Collection Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bir hafta sürenizin olacağı bu oyunları kaçırmayın. Sıradaki ücretsiz oyunlar ise Enter the Gungeon ve God's Trigger olarak belirlenmişler.

Ücretsiz Remnant: From the Ashes ve The Alto Collection'ı Kaçırmayın

Bu hafta iki oyunun ücretsiz olarak dağıtıldığı söylenmiş olsa da, aslında üç oyuna ücretsiz sahip olacaksınız. Çünkü The Alto Collection, içeriğinde Alto's Adventure ve Alto's Odyssey ile geliyor. Mağazaya geçmeden önce, isterseniz aşağıdan detaylara bir göz atabilirsiniz.

Remnant: From the Ashes

Darksiders III geliştiricisi Gunfire Games stüdyosunun elinden çıkmış olan Remnant: From the Ashes, yaratıklar tarafından ele geçirilmiş olan kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Tercihen tek başınıza veya iki arkadaşınızla birlikte yaşam savaşı verecek ve yaşanan kayıpları telafi etmeye çalışacaksınız.

Senaryoya göre insanlık, sizi dört farklı dünyaya ve alternatif gerçekçiliklere ulaştıracak geçitler açabilmeye olanak tanıyan bir teknoloji kullanıyor. Bir yandan hayatta kalma kalmanızı sağlayacak silahlar ve zırhlardan oluşan cephanelik için geliştirme malzemeleri ve ayrıca kaynak toplayacakken, bir yandan da bu teknolojiden faydalanarak yaratıkların geldiği yerin gizemini çözmek için bu geçitleri kullanmanız gerekecek.

Her oynayışınızda haritalar, yaratıklar ile yapacağınız çatışmalar, görevler ve etkinlikler ile her defasında farklı bir deneyim sizi bekliyor olacak.

The Alto Collection

Alto's Adventure ve Alto's Odyssey oyunlarını içeren The Alto Collection paketinde Alto ve arkadaşlarının başlarından geçenler anlatılıyor. Yolunuzun Alper'deki yamaçlardan, rüzgarlı kumullardan, tarihi ormanlardan ve hafızalardan silinmiş kalıntılardan geçeceği bu eşsiz macerada yedi farklı karakter, yüz yirmiden fazla bölüm, üç yüz altmış kadar zorlu görev, yükseltmeler yapabileceğiniz bir atölye sizi bekleyecek.

Ayrıca Zen modu, çevrimiçi lider tabloları, dinamik ışıklandırma ve hava koşulları ve fotoğraf modu da bulunuyor.

Eğer bu oyunlar hoşunuza gitmişse ve kütüphanenizde yer vermek isterseniz, 20 Ağustos 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan ekleyebilirsiniz. Bir defa kütüphanenize eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!