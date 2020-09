Remote Play Özelliği Xbox iOS Uygulamasına da Geliyor!

Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayımladığı güncelleme ile beraber Xbox uygulamasının Android sürümü Remote Play özelliği kazanmıştı. Microsoft tarafından alınan yeni bir karar sonucunda Xbox oyunlarını mobil cihazlar üzerinden oynanabilmesine olanak tanıyan özellik Xbox iOS uygulamasına da gelecek. Peki, Remote Play olarak adlandırılan bu özellik nedir? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Geçtiğimiz günlerde Xbox oyunlarını Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden oynanabilmesine olanak sağlayan Remote Play, Xbox Android uygulamasına eklenmişti. The Verge Editörü Tom Warren Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile beraber Remote Play olarak adlandırılan özelliğin iPhone'lara da geleceği ortaya çıktı. Paylaşılan videoda söz konusu özellik sayesinde oyun kontrolcüsü yardımı ile iPhone üzerinden Xbox oyunlarının oynanabildiğini görüyoruz.

Daha önce "Console Streaming" olarak adlandırılan Remote Play sayesinde Wi-Fi, LTE veya 5G bağlantısı üzerinden Xbox konsoluna bağlanabilecek ve oyun konsolunuzda yüklü olan Xbox oyunlarını mobil cihazınız üzerinden sorunsuz ve pratik bir şekilde oynayabileceksiniz. Tom Warren, Remote Play olarak isimlendirilen özelliğin çok yakında Xbox iOS uygulamasına da ekleneceğini belirtti.

Xbox Remote Play, Microsoft firmasının geliştirdiği xCloud bulut oyun hizmetinden biraz farklı olduğunu belirtelim. Remote Play özelliğini kullanabilmek için Xbox One konsoluna ve bir adet oyun kontrolcüsüne sahip olmanız gerekiyor. Xbox Remote Play, konsolunuzda yüklü olan tüm oyunları doğrudan mobil cihazınız ile ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. xCloud bulut oyun hizmetinde ise Xbox oyun konsoluna ihtiyacınız bulunmuyor. xCloud için ihtiyacınız olan tek şey Xbox Game Pass aboneliği ancak bu hizmet ülkemizde şu anda kullanılamıyor.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt