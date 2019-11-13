Remothered: Broken Porcelain Hakkında Yeni Detaylar Paylaşıldı

Nisan ayı içerisinde Modus Games ve Stormind Games tarafından duyurulan Remothered: Broken Porcelain, PlayStation 4, Switch, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. 2020 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulacak olan oyun için merak edilen detaylar da paylaşıldı.

Remothered: Tormented Fathers için bir devam niteliği taşıyacak olan Remothered: Broken Porcelain, Jennifer ve Lindsay ikilisinin etrafında dönecek. Yatılı okuldan ihraç edilen Jennifer, hizmetçilerinden bir tanesi olacağı Ashmann Inn oteline gönderiliyor. Burada kendisi gibi hizmetçi olan Lindsay ile tanışmasından sonra, yavaş yavaş otelin rahatsız edici geçmişinin farkına varmaya başlıyor. Duvarların içinde dolaşan ürkütücü bir figürden dolayı ikamet edenler ile ilgili tuhaf olaylar da yaşanmaya başladıktan sonra, Jennifer ve Lindsay için otelden kaçmaktan başka bir çare kalmıyor.

Aynı Remothered: Tormented Fathers gibi Remothered: Broken Porcelain oyununda da gizlilik büyük önem arz edecek. Yolunuza çıkacak olan düşmanlar ile her defasında mücadele etmek pek mümkün olmayacak. Bunun yerine fark edilmeden yolunuza devam etmek için dikkatlerini dağıtmak adına kullanabileceğiniz birçok eşya da bulabileceksiniz. Bunların yanı sıra otelin ürkütücü geçmişinin sırlarını taşıyan yerlerini araştırırken size yardımı dokunacak eşyalar da olacak ama bunları bulmak için çok dikkatli olmanız gerekecek. Hikayenin akışı boyunca, üstesinden gelmenizin gerekeceği birbirinden zorlu birçok bulmacayla da karşılaşacağınızı söyleyelim.

Modus Games ve Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain detaylarında karakterlere de değindiler. Öncelikle ilk oyundan tanıdığımız Rosemary Reed, bu oyunda da karşımıza çıkacak. Halen Celeste Felton'ı bulmak için çalışmaya devam ediyor. Araştırması ise kendisini otelin sahibi olan eski bir tanıdığı ile buluşturacak.

Jennifer yukarıda da bahsettiğimiz gibi Flemmington Girls' Enstitüsü'nden uzaklaştırıldıktan sonra hizmetçilik yapması için Ashmann Inn oteline gönderiliyor. Gelişinden sonra ise otel sakinlerinin kendisini bir tehlike olarak algılayan karanlık bir varlık ile bağlantılı olduklarını keşfediyor. Jennifer belirli bir müddet sonra da geçmişi tarafından kovalanmaya başlıyor.

Bir diğer Ashmann Inn hizmetçisi ve yetenekli bir kemancı olan Lindsay, sosyal bozuklukları olmasına rağmen Jennifer ile sıkı dost oluyorlar. Ne var ki, bu dostlukları çalıştıkları oteldeki tehlikeler karşısında sık sık teste tabi tutulacak.

Baş hizmetçi olan Andrea Massino, otelin sahiplerine sadık ve bu sayede de karanlık sırlarının bir çoğundan haberdar. Geçmişindeki bir dizi talihsiz olayın kaderinin bir cilvesi olduğuna inanan Massino, oteldeki bir kişinin de kendisini öldürmeye hazırlandığını düşünüyor.

Son olarak Porcelain, Ashmann Inn otelinde gizli gizli dolaştığına inanılan bir varlık olarak tanımlanıyor. Ne var ki, otelin içinde yaşayanlara eziyet eden Porcelain'in gerçekten var olup olmadığını onaylayabilecek kimse yok. Jennifer ise her daim yakında ve köşelerden insanları izlediğine inanıyor.