Remothered: Broken Porcelain için Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Modus Games ve Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain için yeni bir fragman daha yayınladılar.

Nisan ayı içerisinde duyurulmuş ve geliştirilme aşaması devam eden oyunun önümüzdeki sene hayatta kalma-korku türünde iddialı olacağına şüphe yok. Şimdilik bir çıkış tarihi bulunmuyor. Sadece PlayStation 4, PC (Steam), Switch ve Xbox One için Yaz mevsiminde çıkacağı söyleniyor.

Home for the Holidays adı altında yayınlanan yeni fragmanda, sinematik sahnelerin yanı sıra ilk kez oynanışı da görme fırsatımız oluyor. Bunun yanı sıra Ashmann Inn ile ilgili yeni yerler de ekranımıza geliyor. Bizleri en az ilki kadar sıkıntılı bir oyun bekliyormuş gibi görünüyor, siz ne dersiniz?

Kısa olmasına rağmen izlemesi keyif verici olan fragmana aşağıdan bakabilirsiniz. Eğer oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Keyifli seyirler dileriz!

Remothered: Broken Porcelain konusu

Remothered: Tormented Fathers için bir devam niteliği taşıyacak olan Remothered: Broken Porcelain, Jennifer ve Lindsay ikilisinin etrafında dönecek. İkilinin burada buluşması sonrasında, yavaş yavaş Ashmann Inn'ın rahatsız edici geçmişinin farkına varıyorlar. Çok geçmeden de Broken Porcelain adı verilen ürkütücü bir varlıktan dolayı ikamet edenler ile ilgili tuhaf olaylar yaşanmaya başladıktan sonra, Jennifer ve Lindsay için çalıştıkları yerden kaçmaktan başka bir çare kalmıyor. Bununla bağlantılı olarak da çetrefilli bir hayatta kalma mücadelesi başlıyor.