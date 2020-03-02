Remothered: Broken Porcelain'in İlk Geliştirici Günlüğü Yayınlandı

Remothered: Tormented Fathers oyununun devamı olan Remothered: Broken Porcelain, bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak. Modus Games ve Stormind Games, oyunun ilk geliştirici günlüğünü yayınladılar.

Oyun Yönetmeni ve Remothered Yazarı Chris Darril tarafından videoda anlatılana bakılırsa, Remothered bir hayal olarak doğmuş. Lisede okurken, o zamanlarda seridekine benzer karakterize etme olan hayatta kalma-korku oyunu olmadığı için böyle bir fikre kapılmış. Rosemary's Baby, Psycho ve The Birds gibi Alfred Hitchcock filmlerinden de epey ilham almış. Ne var ki, o dönemde çocuk yaşta olduğu ve şimdiki gibi bir ekibi olmadığı için işe sadece kitap yazarak başlamış.

Zaman içerisinde, Chris Darril bu romanın rahatlıkla bir filme veya video oyununa dönüştürülebileceğini düşünmüş. Ne var ki bunu düşündüğünde de üçleme romanı halihazırda tamamlanmış durumdaymış. Stormind Games Üst Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Antonio Cannata ile 2012 yılında tanışması ise bir dönüm noktası olmuş. Çünkü, Cannata da bir stüdyo kurmanın hayaliyle yaşıyormuş.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise Darril, Remothered serisi bilim ve inanç arasındaki savaşın anlatıldığı bir hikaye sunduğuna dikkat çekiyor. Haliyle korku hem yaratıklar hem de insanlık kaynaklı yaşanıyor. Zıtlaşmanın bu oyundaki kaynağında da Pheonxyl isimli bir ilaç var. Bu ilaç 1950'li ve 1960'lı yıllarda satılıyormuş ve oldukça kötü yan etkileri varmış. Darril ise bunu ilham kaynağı olarak almış ve PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) ilacının insanların bir travmayı atlatabilmelerine veya kötü bir anıyı unutabilmelerine yardımcı olduğunu vurgulamaya karar vermiş. Remothered: Broken Porcelain ise orijinal oyun ile başlayan hikayeyi daha da derinleştirecekmiş.

Oyun için yayınlanan ilk geliştirici günlüğü videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.