Psikolojik korku türündeki Remothered: Going Porcelain duyuruldu. Remothered üçlemesinin ikinci oyunu Remothered: Going Porcelain, 2020’de PC, PlayStation 4, PC ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Remothered: Going Porcelain'ı türün hayranlarına getirecek olmaktan dolayı büyük heyecan duyduklarını belirten Modus Games CEO'su Christina Seelye, “İlk oyun, korku türünü seven oyuncuların dikkatini çekti ve ikincisi de üçüncü oyunu merak içinde beklemelerini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Trajik Bir Aşk Hikayesine Tanık Olacaksınız”

Remothered: Tormented Fathers’ın elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu dile getiren Dariil Arts kreatif direktörü Chris Darril, “Üçlemenin ikinci oyununa hayat verecek işbirliği konusunda daha da gurur duyuyorum. Yeni, çılgın, korkulacak ve ağlanacak bir şeye hazır olun. Trajik bir aşk hikayesine tanık olacaksınız” dedi.

Stormind Games Ceo’su Antonio Cannata, "Remothered: Going Porcelain ile insanları tekrar şaşırtmak ve korkutmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.