Renault, 2020'nin İlk Yarısında Binek Otomobil Satışında Liderliğe Yükseldi!

Ülkemizde oldukça fazla tercih edilen firmalardan birisi olan Renault, 2020 yılının ilk yarısını başarıyla tamamladığını duyurdu. Renault, 2020 yılının ilk altı ayında, sıfır binek otomobil satışında liderliğe ulaştı. Renault sadece bu yılın ilk yarısında 35.305 adet binek otomobil sattı ve pazardaki payını %17,8 olarak belirledi.

Ülkemizde yakıt ekonomisi ve uygun fiyatları ile dikkat çeken Renault modelleri, satış konusunda da dikkat çekiyor. Tabi Renault bu ilgiyi fiyatları ile baltalamıyor. Piyasadaki araçlara göre daha uygun fiyatlara sahip olan, Renault, bu yılın ilk yarısında toplamda 37.444 satış yaptığını açıkladı. Bu satışların 35.305 adedi ise binek araçlardan oluşuyor.

Yeni Clio HB büyük talep gördü.

Türkiye'de en çok satan otomobil firmalarından olan Renault, yeni Clio modeli ile dikkat çekti. Şubat ayından bu yana 10.659 adet satan yeni Clio HB, yılın kalanında da başarıyı elinde tutacak gibi duruyor. Konu ile ilgili Mais Genel Müdürü şu açıklamayı yaptı:

"20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz....Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio HB modelimiz, rakamların da kanıtladığı gibi müşterilerimiz tarafından büyük bir talep görüyor...Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan ve Clio HB ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz."