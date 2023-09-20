Renault Clio, Yenilenen Tasarım ve Özellikleriyle Türkiye'de Satışa Sunuluyor!

Ünlü bir şehir otomobili olan Renault Clio, ülkemizde de oldukça popüler ve bugün araç yenilenmiş iki versiyonu ile karşımızda.

Yeni Clio modern bir tasarıma, şık bir iç mekâna ve yedi gövde rengi seçeneğine sahip. Özelleştirilebilir kabin aydınlatma sistemi ve Renault'nun Easy Link multimedya sistemi de dâhil olmak üzere ileri teknoloji sunuyor.

Otomobil, yolcu alanını ön planda tutuyor, gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor ve şehir içi sürüş ve azaltılmış emisyonlar için tasarlanmış 145 hp E-Tech tam hibrit de dâhil olmak üzere bir dizi güç aktarma organıyla birlikte geliyor.

Renault Clio Yenilenen Tasarım ve Özellikleri

TCe 90: dengeli bir motor — 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor.

— 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor 90 hp güç ve 160 Nm tork üretiyor. Motor 6 vitesli manuel şanzıman veya otomatik vites ile kombine ediliyor. Otomatik şanzıman sayesinde pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlıyor. SCe 65: ekonomik ve şehir kullanımı için ideal — Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. Beş vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

— Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan sürücüler için atmosferik 3 silindirli 1.0 SCe motor doğru çözüm olarak öne çıkıyor. 65 hp güç ve 95 Nm tork üretiyor. Beş vitesli manuel şanzımanla kombine ediliyor. Bu nedenle şehir içinde ve çevresinde yumuşak ve akıcı bir sürüş sağlıyor. TCe 100 LPG: düşük kullanım maliyeti ile çok amaçlı bir otomobil — TCe 100 LPG üç silindirli turbo motor yeni Clio'da da görev yapıyor. Bu çift yakıtlı sistem, tüketimi azaltıp CO2 emisyonlarını düşürürken performansı artırıyor. Eşdeğer sadece benzinli motora göre %8 daha az CO2 yayıyor. Aynı zamanda güzel bir performans sergiliyor. 170 Nm maksimum tork üretiyor. İki deposu da dolu olduğunda toplam 1.000 km'nin üzerinde yol kat edebiliyor. Bu sistem denenmiş ve test edilmiş, aynı zamanda kullanımı kolay ve ekonomik bir sistem. Kullanım anında para tasarrufu da sağlıyor. LPG sistemi fabrikada monte ediliyor.

Equilibre 826.900 TL'den ve Evolution 959.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Techno Esprit Alpine modelinin TCe 90 hp x-tronic versiyonu 1.023.900 TL'den, merakla beklenen E-Tech tam hibrit 145 hp versiyonu ise 1.248.900 TL'den satışa sunuluyor.

Renault Clio, dünya çapında 16 milyon satış ve Avrupa ve Türkiye'de Yılın Otomobili gibi ödüllerle küresel bir başarıya sahip. Özellikle Türkiye'de 600.000'in üzerinde satış adediyle oldukça popüler.

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