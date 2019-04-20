Renault, Elektrikli Ticari Aracı 'EZ-FLEX'i Duyurdu

Elektrikli otomobillerin her geçen gün yeni bir modelinin daha tanıtıldığını görüyoruz. Ancak otomobillerin elektrikli versiyonlarının yanı sıra, ticari araçların da elektrikli modellerine ihtiyaç duyuluyor. Fransız otomotiv devi Renault da, tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla yeni elektrikli ticari aracı EZ-FLEX’i duyurdu.

Geleceğin teknolojisini şehir içi taşımacılığına da yansıtmak isteyen Renault, EZ-FLEX isimli elektrikli aracıyla bu alanda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şehirlerdeki sürdürülebilir mobilite ve teslimat verimliliğini artırmak için tasarlanan bu araç; elektrikli, internet bağlantılı, kompakt ve atak bir hafif ticari araç olarak dikkat çekiyor.

Şehir içinde pratik bir şekilde hareket edebilen kompakt ve yüksek manevra kabiliyetli EZ-FLEX, şehir içi teslimat işi yapanların işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Fransız üretici bu aracı, elektrikli ticari araç sektörüne yönelik olarak deneysel bir araç olarak kullanmayı planlıyor. Yani EZ-FLEX 2 yıl boyunca Avrupa’da şehir içi taşımacılığı yapan çeşitli şirketler tarafından kullanılacak ve bu süreçte aracın artıları ve eksileri Renault’a bildirilecek. Renault, aracı kullanan şirketlerden alacağı geri bildirimlerin yanı sıra, EZ-FLEX’in internet bağlantılı bir araç olması sayesinde araçla ilgili birçok bilgiye anlık olarak da ulaşılabilecek.

Araçta bulunan özel sensörler ile konum, menzil, sürat ve duraklamalar gibi çeşitli veriler düzenli olarak toplanacak. Aracın günlük kullanım durumunun anlaşılabilmesi amacıyla, bu veriler gerçek zamanlı olarak veya günde bir kere internet bağlantı özelliği sayesinde bir araya getirilmek üzere yüklenecek.

Şehir içi teslimat ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan EZ-FLEX, 3,86 m uzunluğu, 1,65 m genişliği ve 1,88 m yüksekliğiyle park konusunda da büyük kolaylık sağlıyor. 4,5 metrelik dönüş çapıyla da araç standartların üzerinde bir manevra kabiliyetine sahip oluyor. Kompakt bir kokpite ve 3 metreküp hacme sahip olan araçta son derece geniş bir yükleme alanı sunuluyor.

Elektrikle çalışan bir hafif ticari araç olan EZ-FLEX, şehir içi taşımacılığına yönelik olarak tasarlandığı için 100 km’lik menzile sahip. Renault, EZ-FLEX’i 16-18 Mayıs tarihleri arasında Fransa’da düzenlecek olan VIVA Teknoloji Fuarı’nda sergileyecek.