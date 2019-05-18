'Renault EZ-POD' ile Kısa Yolculuklar ve Kurye Hizmetleri Artık Daha Kolay

Fransız otomotiv devi Renault, kısa yolculuklar ve kurye hizmetleri için EZ-POD isimli tamamen elektrikli ve otonom bir araç geliştirdi. Mikro mobilite kavramını yeniden tanımlayan bu araç hızlı ulaşım konusunda da büyük kolaylık sağlıyor.

Yüzde 100 elektrikli, otonom, internet bağlantılı ve güvenli bir araç olan Renault EZ-POD, elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızlarda mobilite hizmeti veriyor.

Havaalanları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda kullanım için son derece uygun olan EZ-POD, özellikle küçük boyutu, düşük hızı ve dar alanlardaki hareket kabiliyetiyle kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Şimdilik konsept model olarak üretilen bu araç için farklı alanlarda kullanılmak üzere test sürüşleri planlanıyor.

Gelecekte yaya yollarında düşük hızlarda kullanılabilecek olan EZ-POD, üstün hareket kabiliyetiyle insanların taşınmasını sağlayabilecek ve 'follow me good delivery' tipi bir teslimat uygulamasıyla insanlara eşlik edebilecek.

Fonksiyonel bir test modeli olarak üretilen Renault EZ-POD, sürücüsüz (otonom) araçların yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlayacak ve kullanıcılardan, operatörlerden ve şehirlerden alınacak geri bildirimlere göre geliştirilebilecek.

Otonom araçların yeni kullanım alanları olabileceğine dikkat çeken Renault Grubu Robot Otomobil Program Yöneticisi Frederic Auzas, "Bugün kullanmakta olduğumuz otomobilleri, geleceğin otonom araçlarıyla adapte edersek, bu çığır açan modellerin ortaya yeni kullanım ve uygulamalar çıkaracağı kesindir." diye konuştu.