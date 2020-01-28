Renault'un Yeni CEO'su Volkswagen'den mi Geliyor?

Volkswagen grubunun alt markası olan Seat'ın eski CEO'su Luca de Meo, Renault'a transfer olabilir. Reuters'in haberine göre Fransız otomobil üreticisi de Meo'nun adaylığını teklife sunacak ve onaylayacak.

Luco de Meo liderliği altında büyük bir kar marjı yakalayan Seat, bu ayın başında yöneticisini kaybetmişti. 2009 yılında Fiat'tan Volkswagen Grubu'na katılan de Meo, Audi'de satış ve pazarlama için yönetim kurulu üyesi olmadan önce VW markasının pazarlama müdürü olarak çalışıyordu.

Eski CEO'nun Olumsuz Etkisini Kırabilir

Renault, yeni CEO'nun Carlos Ghosn skandalına bir çizgi çekebileceğini ve otomobil satışlarını artıracağını düşünüyor. Hatırlayacağınız üzere Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakını yöneten eski CEO Ghosn, Kasım 2018'de Japonya'daki mali suiistimal iddialarından tutuklanmış ancak geçtiğimiz ay Beyrut'a kaçmıştı.

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