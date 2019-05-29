Renault Whatsapp'ta!

Renault MAİS, otomotiv sektöründe bir ilke imza attı. Uzun yıllardır sektörde liderliğini sürdüren marka, bundan böyle WhatsApp üzerinden müşterileriyle birebir iletişime geçecek.

WhatsApp, günümüzde her akıllı telefonda kurulu ve sadece kişiler değil, işletmeler ve markalar da kullanıcılarıyla iletişim sağlamak için bu platformu kullanıyor. Küçük işletme sahipleri düşünülerek oluşturulmuş ücretsiz özel bir mobil uygulama olan WhatsApp Business’ı kullanan markaların sayısı günden güne artıyor. Bu platforma son dahil olan isim Renault oldu.

Müşterileriyle iletişime geçmek için WhatsApp Business’ın en iyi platform olduğunu düşünen ilk otomobil üreticisi Renault, bu hareketiyle otomotiv sektöründe bir ilk oldu ve farklılığını bu alanda da bir kez daha gösterdi.

Dijital dünyada da liderliğini sürdürmek isteyen marka, güncel kampanyalar ve kişiye özel sürprizleri öncelikli olarak WhatsApp üzerinden duyuracak. Ayrıca yine uygulama üzerinden test sürüşü randevusu alınabilecek.

Renault Türkiye'yle WhatsApp aracılığı ile iletişime geçmek isteyen müşterilerin tek yapması gereken; 444 66 22 numarasını kişi listelerine ekleyerek WhatsApp’tan firmaya yazmak.