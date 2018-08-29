Renault, Yeni Compact SUV Modeli Arkana’yı Tanıttı

Fransız otomobil üreticisi Renault, compact SUV segmentindeki yeni modeli Arkana’yı tanıttı. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen etkinlikte gün yüzüne çıkan araç, yenilikçi tasarımıyla bir hayli dikkat çekiyor.

Her geçen gün daha fazla tercih edilen compact SUV kategorisinde, BMW X3, Audi Q5 ve Mercedes-Benz GLA gibi devler bulunuyor. Ayrıca Volkswagen, Hyundai, Nissan ve Peugeot gibi markalar da bu segmentte birbirinden iddialı modellerle boy gösteriyor.

Reanult, bu leziz pastadan payını almak için yepyeni bir compact SUV modeliyle karşımıza çıktı. Arkana'yı Moskova'da tanıtılan Fransız üretici, yeni aracıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arkana, Dacia/Renault Duster gibi araçların üretildiği B0 platformunun revize edilmiş hali olan B0+ platformunda üretildi. İlk etapta Rusya, Güney Kore, Çin ve Latin Amerika'da satışa sunulması planlanan Arkana, Renault'un Koleos, Kaptur, Duster ve Sandero Stepway modellerinin ardından beşinci compact SUV aracı olacak.

Tasarımı itibarıyla BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe’nin kalıplarında olan otomobil, sedanın zerafeti ile SUV’un sağlamlığını aynı potada eritmeyi başarıyor. Arkana, yüksek arazi açıklığı, geniş tekerlek kemerleri ve 19 inç genişliğindeki tekerlekler sayesinde, tüm arazi koşullarında arzu edilen performansı fazlasıyla karşılıyor.

Renault’un yeni coupe-crossover aracı, 2019'un ilk yarısında Rusya'da satışa çıkacak. Aracın yalnızca Avrupa’ya değil, Asya ve ABD pazarlarına da sunulacağını belirten şirket, Arkana ile global satışların 2022 yılına kadar 5 milyona çıkmasını umuyor.