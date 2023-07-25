Renault Yeni Megane E-Tech'i Tanıttı: Ön Siparişler Açıldı!

Lider elektrikli araç markası Renault, 400 binden fazla elektrikli araç satışı ve 10 milyar "e-kilometre" seyahati ile uzmanlığını geliştirerek Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli'yi piyasaya sürüyor.

Renault'nun elektrik devriminde önemli bir adım olan Techno versiyonu 1.499.000 TL, Iconic versiyonu ise opsiyonlar hariç 1.599.000 TL olarak fiyatlandırılıyor. Iconic versiyonu için ön siparişler 1 Ağustos'ta başlayacak.

Ön sipariş için müşteriler MAİS Yetkili Satıcı ve Şubelerini ziyaret edebilecekler. Ön sipariş için Renault 250.000 TL ön ödeme talep ediyor. Kayıt işlemini tamamlayan ilk 250 kişi, Ağustos ayında Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli'nin ilk sahipleri arasında yer alacak.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, yuvarlak omuz çizgileri, kavisli kaputu ve kilidi açıldığında otomatik olarak öne çıkan modern kapı kollarıyla heyecan verici bir tasarıma sahip.

Ön Sipariş İçin 250.000 TL Ön Ödeme Gerekiyor

Alçaltılmış tavan çizgisi ve coupe benzeri özellikler sportif bir görünüm yaratırken, 20 inçlik jantlar ve koruyucu şeritler gibi crossover'dan ilham alan detaylar sağlam görünümüne katkıda bulunuyor. İç mekân 440 litrelik bagaj hacmi ve 30 litrelik saklama alanıyla geniş bir alan sunuyor.

Güçlendirilmiş cam yüzeye sahip OpenR ekran, vizöre ihtiyaç duymadan net ve modern bir görünüm sağlar. Kabin, insan vücudunun biyolojik saatini temel alan huzurlu bir ortam yaratmak için tasarlanmış dinamik LED ortam aydınlatması ile zenginleştirildi.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, kaputun altında 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoruna ve maksimum menzil sağlamak için dört seviyeli rejeneratif fren sistemine sahip. Kullanılan batarya da daha ince ve aracı daha kompakt hale getiriyor.

Renault'nun Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, heyecan verici bir sürüş deneyimi vaat ediyor ve elektrikli mobilitenin geleceğine doğru önemli bir adımı temsil ediyor.