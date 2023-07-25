Renault'tan Yeni Girişim: Yenilenmiş İkinci El Otomobil Satışı!

Renault, ikinci el pazarındaki varlığını genişletmeyi amaçlayan yeni ikinci el araç programı olan RENEW'i tanıttı. Bu girişim, daha önce Renault2 markası altında faaliyet gösteren 56 satış noktasının tamamında geçerli olacak.

Şirketin Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında yer alan Refactory, ikinci el araçların en üst düzey uzmanlıkla yenilenmesinde önemli bir rol oynayacak.

RENEW, ülke çapında yaygın bir satış ağı sunarak, 96 kontrol noktası, 12 aya kadar garanti ve çeşitli markalardan güvenilir ikinci el araçlarla ilgilenen müşteriler için cazip finansman seçenekleri sağlayarak Türkiye'deki ikinci el araç pazarında devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Renault Otomobilleri Nerede Yenilenecek?

Oyak Renault fabrikasında yenilikçi bir tesis olan Refactory, kullanılmış otomobillerin en yüksek standartları karşılayacak şekilde yenilenmesinden sorumlu olacak.

Hizmetleri arasında test sürüşleri, uzman teşhis, mekanik ve kaporta onarımlarının yanı sıra birinci sınıf boya işlemleri, detaylı iç ve dış temizlik, kalite kontrol ve araçların standartlaştırılmış fotoğraflanması yer alıyor. Başlangıçta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modellerine odaklanan Refactory, gelecekte hizmetlerini genişletmeyi planlıyor.

Refactory tarafından yenilenen tüm kullanılmış araçlar yetkili RENEW bayileri aracılığıyla satışa sunulacak ve müşterilere sıkı kalite standartlarını karşılayan yenilenmiş araçlar sağlanacak.

Peki siz Renault'un bu hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.