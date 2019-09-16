Renkli iPhone Modelleri Kapış Kapış Gidiyor

iPhone 11 modellerinin ön satışları, bazı ülkelerde geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla başladı. Analistler yeni modellerin satışları hakkında ilginç bir detay paylaştı.

Apple bir süredir cihazları ile alakalı satış verilerini açıklamadığı için, bu noktada analistlerden başka seçenek bulunmuyor. Yeni iPhone modelleri ilk hafta sonlarını geçirmişken, pazar analistleri de satışlarla ilgili bazı tahminleri ve detayları paylaşmaya başladı.

Güvenilir ve hızlı sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo, bir yatırımcıda iPhone için ilk talebin beklenenden daha yüksek olduğuna yönelik bir not bulunduğunu belirtti. Bu çok şaşırtıcı bir detay olmasa da, daha ilginç olanı en çok satan modellerin yeni renklerle gelen modeller olmaları. Eldeki veriler, özellikle yeşil rengin satışlarda önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Analiste göre iPhone 11'de yeşil ve mor, iPhone 11 Pro modellerinde ise gece yeşili renkleri, bu senenin en çok satan modelleri olabilir. Ancak yine analiste göre, üretimde ve imalatta yaşanan sorunlardan dolayı gece yeşili rengi sınırlı sayıda üretilebilir.

Özellikle iPhone 11 modeli ile nispeten uygun bir fiyattan giriş yapan Apple, Çin gibi pazarları hedeflemeyi planlıyor. Son olarak satış tahminlerinde bulunan Kuo, Apple'ın bu yıl 70 ila 75 milyon birim iPhone satmasını bekliyor.