Renkli Maske Takanlar Dikkat: Ölümcül Tehlike Saçıyor!

Renkli maske takanlar için çok önemli bir uyarı yapıldı. Doktorlar tarafından aktarılan bilgilere göre rengarenk ve desenli maskeler, alerjik reaksiyonlara yol açarak insanların günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilir ve hatta alerjik şok durumunda ölüm riski taşıyabilir.
Renkli Maske Ölümcül Tehlikeye Sahip Olabilir
Maske kullanımına ilişkin vatandaşları uyaran uzmanlar, desenli ve rengarenk maskelerın yapımında kullanılan bazı maddelerin alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini belirtti. Sputnik'teki habere göre söz konusu maskeler, anafilaksi yani alerjik şok durumunda insanların hayatını kaybetmesine neden olabilir.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Kübra Topal, "Koronavirüs ile mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi maske. Elbette maskeler korona virüste koruyuculuğu sağlarken, beraberinde çeşitli sıkıntılar oluşturabileceği durumlarda ne yazık ki olabiliyor. Alerjik durum bunlardan bir tanesidir" dedi.
Dr. Kübra Topal, "Maske, içerisinde barındırdığı kimyasal maddeler nedeniyle alerji geliştirebiliyor. Bu alerjilerde hastalarımızı derecelerine göre etkileyebilmektedir. Daha çok alerjiden bahsedilen durum döküntü, egzama tarzı kızarıklık, kaşınma, kabarcık oluşumu gibi durumlar olabiliyor. Ama bu alerjik durum daha ileri boyuta giderse, bizlerin çok korktuğumuz 'anafilaksi' (alerjik şok) dediğimiz hızla gelişen ve solunumun durmasına sebep olan bir durum" şeklinde konuştu.
Dr. Topal, "Bizlerin kullandığı cerrahi maskelerdir, diğeri N95 dediğimiz koruyucu maske, bunun koruyuculuğu daha fazladır. Bir de halkımızın normal şartlar altında kullanabileceği maskelerle, yıkanabilir maskeler bulunuyor. Bütün bu maske türlerine karşı alerji gelişebilir. Bunlar maskelerin içerdiği kimyasal maddelere bağlı olabiliyor" ifadelerini kullandı.
Alerjik durumlara dair önemli bilgiler paylaşan Dr. Topal, "Özellikle duyarlılığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz ama daha çok kızarıklık, kaşıntı, döküntü tarzında alerjik durumlar gözlemliyoruz. Bazen kullandığımız maskelerin iplerini kulaklarımıza geçirdiğimizde temas ettiği bölgelerde yine aynı şekilde alerji veya döküntüler görebiliyoruz ama bizim için dikkatli olmamız gereken solunum bulgularıyla beraber işitmede beraberlik gösterip göstermediğidir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Eğer hırıltılı bir solunum, nefes almakta güçlük, dilde veya boğazda şişme, şişme hissi, yutkunmakta güçlük gibi buna benzer solunum semptomlarına bağlı şikayetlerimiz var ise muhakkak en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizlerin alerjik durumlarda en çok tedirgin olduğumuz nokta aniden solunum durmasına neden olabilecek anafilaksi (alerjik şok) durumudur".
"Kişinin duyarlığı olduğu, hassas olduğu maddenin kullanılan maskede içerip içermediğini bilmesi bizleri koruyabilecek en büyük etkendir fakat bu şu an kullandığımız maskelerde ne yazık ki bilinemiyor. Eğer cerrahi maskelere karşı alerjimiz var ise cerrahi maskeyi takmadan önce kişi mutlaka pamuklu bir bez ile veya kendisince hazırladığı pamuklu bir bez ile cerrahi maskenin altından takabilir."
"Bu şekilde normal şartlarda tek kullanımlık maskelerin yüzümüze, cildimize temasını önlemiş oluruz. Yıkanabilen kumaşta üretilen maskelerde ise alerjik durumlar daha çok maskenin üzerinde kalan deterjan kalıntılarına bağlı gelişebilir. Bunun da maskelerimizi yıkadıktan sonra güzelce durulanmasıdır."
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