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Renkli ve 3 Boyutlu Röntgen Teknolojisi İlk Kez Denendi

Renkli Üç Boyutlu Röntgen Teknolojisi
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Bilim insanları, günümüzdeki röntgen (görüntüleme) teknolojisini geliştirmek adına bir süredir çalışmalar yapıyordu. Çalışmalar nihayet sonuç verdi ve devrim niteliğinde yeni bir röntgen teknolojisinin ilk denemelerinin yapıldığı bildirildi.

“Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi”nden (CERN) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelandalı bilim insanları ilk kez “renkli ve 3 boyutlu bir röntgen" geliştirdi ve bunu insanlar üzerinde denedi. Geliştirilen yeni görüntüleme teknolojisine, CERN’in fizik laboratuvarının büyük katkı sağladığı ifade edildi.

Yeni röntgen teknolojisinde de “siyah-beyaz röntgen” tekniği temel alınıyor. Ancak “renkli ve 3 boyutlu röntgen” bünyesinde parçacık izleme teknolojisini de barındırıyor. Yeni röntgen teknolojisi sayesinde, tıbbi teşhis alanında çok önemli ilerlemeler kaydedileceği tahmin ediliyor.

Yeni röntgende “Medipix” adı verilen bir teknolojinin kullanıldığı ve bu teknolojiyle objektifin, kapağı açıldığı sırada piksellerle çarpışırken her “atom-altı parçacığı” tespit eden bir kamera gibi çalıştığı belirtildi. Bu sayede röntgenin, kemik, kas ve kıkırdak arasındaki farkı, aynı zamanda kanserli tümörlerin boyutu ve yerini çok net gösteren görüntüler elde edebileceği kaydedildi.

Renkli ve 3 boyutlu röntgen” teknolojisinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan CERN de bu teknoloji hakkında, “Bu renkli, 3 boyutlu görüntüleme tekniği, daha net filmlerle doktorların hastalara daha doğru teşhisler koymasına yardım edebilir.” ifadelerini kullandı.

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Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji
ETİKETLER: 3d görüntüleme tıp teknolojisi Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)

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