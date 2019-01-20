Reptile, Mortal Kombat 11 İle Geri Dönüş Yapabilir

Bu hafta içerisinde Mortal Kombat 11 ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşıldığı etkinlik sırasında, Raiden, Scorpion, Jax, Kung Lao, Liu Kang, Baraka, Sub-Zero, Shinook, Sonya Blade ve Skarlet dahil olmak üzere serinin köklü karakterleri karşımıza çıkmıştı. Bu karakterlerden de şimdilik Scorpion, Baraka, Sonya Blade, Skarlet, Geras, Raiden, Sub-Zero ve ön-sipariş hediyesi olarak gelecek Shao Kahn karakterinin yönetilebilir olacağını öğrenmiştik. Ne var ki, toplamda yirmi beş karakterin olacağını öğrenmiştik. Yani geride, henüz yönetilir olacağı ortaya çıkmamış on yedi gizli karakter söz konusu. Gizli karakterlerin arasında, anlaşılan o ki Reptile da yer alıyor.

Etkinliğe katılımda bulunmuş olan DualShockers sitesi, NetherRealm Studios Sanat Yönetmeni Steve Beran ile sohbet etme fırsatı bulmuş. Sohbet sırasında da, Beran, Mortal Kombat 11 oyununda bulunacak olan ve yapısı önceki Mortal Kombat oyunlarından klasik kule sistemine dayalı olacak Towers of Time modundan bahsetmiş. Bu yeni modda, yapacağımız karşılaşmalarda bizlere yardımcı olacak farklı modifiye çeşidinin arasından seçimler yapabileceğiz. Bu modiye çeşitlerinden bir tanesi de, farklı bir karakterinkini kullanabileceğimiz takım tabanlı olanıymış. Bu sayede, bu fonksiyonu aktif kale getirdiğimiz zaman başka bir dövüşçü kısa süreliğine yanımızda bizimle savaşabiliyormuş. Konu ise tam da bu noktada ilginçleşiyor. Öyle ki, mekaniğin işleyişi ile ilgili daha fazla açıklama yapmak isteyen Steve Beran, "Zira Reptile'ın Acid Ball'unu etkinleştirebileceğiniz belirli şeyler var. Fazlasıyla nostaljik. Eğer isterseniz, bu yardımcılara sahip olabilirsiniz. Tahrip edici ve bundan gerçekten mutluyuz." yorumunda bulundu.

Serinin köklü karakterlerinden olan Reptile, Mortal Kombat 2 ile seriye dahil olmuştu. Son olarak Mortal Kombat X oyununda karşımıza çıkmış olan dövüşçü, anlaşılan o ki Mortal Kombat 11 ile geri dönecek. Ancak verilen bu örnek, Reptile karakterinin oynanabilir de olup olmayacağına herhangi bir açıklık getirmiyor. Bunu da muhtemelen resmi olarak açıklandıktan sonra öğrenebileceğiz.

PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştirilmekte olan Mortal Kombat 11, 23 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak. Eğer 28 Mart 2019 tarihinden önce ön-sipariş ile satın alırsanız, sadece PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında düzenlenecek olan kapalı beta testine katılımda bulunma hakkınız olacak.