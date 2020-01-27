Residence of Evil: Vigil için Yeni Bir Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Eğer eski tarz Resident Evil oyunlarını özleyen oyuncuların arasında yer alıyorsanız, Residence of Evil: Vigil sizin için ilaç olabilir. Şimdilik net bir çıkış tarihi yok ama yakın bir zaman önce yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Residence of Evil: Vigil, MoonGlint tarafından orijinal Resident Evil oyunlarından esinlenilerek geliştiriliyor. Öyle ki günümüzün modern kontrolleri yerine tank kontrolleriyle oynayacağınız oyunda sabit kamera açıları bulunuyor. Bunlara ek olarak bulmacalar, gizli olarak ve hayatta kalabilmek için savaşmanız gereken fazlaca düşmanla da karşılaşacaksınız.

Konu olarak, yaşanan bir hadise sonrasında birbirlerinden ayrılan RO3 takımının üyeleri kendilerini gizemli bir ormanda buluyorlar. Tehlikelerle dolu bu ormanda dolaşırken karşılarına çıkan Beechworth Manor ilk başta güvenli gibi görünmesine rağmen kabusun baş göstermesi fazla bir zaman almıyor. Nasıl? Sizin de burnunuza bir orijinal Resident Evil kokusu gelmedi mi? Oyundaki amacınız ise takım üyelerini bir araya getirerek Beechworth ailesinin gizemlerini çözmek olacak.

Residence of Evil: Vigil için yayınlanan yeni oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada, MoonGlint geçtiğimiz senenin Nisan ayı içerisinde oynanabilir bir demo yayınlamıştı. Oyunu merak ettiyseniz, buradan indirip göz atabilirsiniz. Ancak çok eski olduğu ve nihai sürümün kalitesini yansıtmadığını söyleyeyim ama yine de fikir sahibi olmak için ideal.