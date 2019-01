Resident Evil 2 (2019) için The Ghost Survivors Modu Duyuruldu

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru bir açıklama yapan Capcom, 22 Ocak 2019 tarihinde yani bugün Resident Evil 2 (2019) için bir canlı yayın gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yönetmen Kazunori Kadoi ve Yasuhiro Ampo, Üretici Yoshiaki Hirabayashi ve Tsuyoshi Kanda ve ünlü Japon şarkıcı Moga Mogami ile gerçekleştirilecek olan bu canlı yayında, oynanış gösteriminin yapılmasının yanı sıra yeni detaylar da paylaşılacaktı. Canlı yayın en nihayetinde gerçekleşti. Resident Evil 2 (2019) için yeni bir mod ve klasik karakter modellemeleri duyuruldu.

Bir süre önce Yönetmen Kazunori Kadoi ve Üretici Yoshiaki Hirabayashi, Resident Evil 2 (2019) için indirilebilir içerikler yayınlanmayı düşündüklerini dile getirmişlerdi. Günümüzdeki hemen her oyun için ücretli / ücretsiz indirilebilir içeriklerin yayınlanması bir gelenek haline geldi. Resident Evil 2 (2019) da bu geleneği devam ettirecek. Bugün gerçekleştirilen canlı yayın sırasında da oyunun çıkışı sonrasında serinin yeni oyunu için The Ghost Survivors adıyla yeni bir oyun modunun yayınlanacağı duyuruldu.

The Ghost Survivors modunun işleyiş mantığı, orijinal oyunun Dual Shock sürümündeki Extreme Battle moduna benzerlik gösterecek. Rastgele seçilmiş olan elementler ile farklı karakterleri seçerek oynayabileceğimiz bu mod, bizi performansımıza göre puanla ödüllendirecek. "Peki bu puanlar ile ne yapacağız?" diye soracak olursanız, oyun içi mağaza sizleri bekliyor. Öte yandan Robert Kendo, bir USS üyesi ve belediye başkanının kızı Katherine ise şimdiye kadar onaylanan oynanabilir karakterler oldular. İlerleyen zamanlarda daha fazla karakterin onaylanacağından eminiz.

Bir diğer duyuru ise nostaljik diyebiliriz. Canlı yayın sırasında Capcom, orijinal Resident Evil 2 oyunundaki Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy karakterlerinin modellemelerinin Resident Evil 2 (2019) oyununa ekleneceğini duyurdu. Hatırlayacağınız üzere bunun gibi bir şeyi Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider oyunlarında da görmüştük. Verilen bilgiye bakılırsa, bu modellemelere erişim sağlamak için biraz beklemeniz doğru bir tercih olacak. Eğer çıkış anında sahip olmak isterseniz belirli bir ücret ödemeniz gerekecek, ama bu modellemeler 22 Mart 2019 tarihinde ücretsiz olacaklar.