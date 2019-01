Resident Evil 2 (2019) İnceleme Puanları Yayınlandı

Hayatta Kalma-Korku türü oyunlar, oyun dünyasının mihenk taşları arasında yer alıyor. Artık eskisi kadar sık olarak karşımıza çıkmıyor olasalar da çıkanlar epey doyurucu oluyorlar. Resident Evil 2 (2019) da bunlardan bir tanesi olacak. İlk kez E3 2018 fuarında gösterilmiş olan oyunun çıkışına sadece iki gün kaldı. 25 Ocak 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkışıyla birlikte efsanevi Raccoon City sokaklarında Leon Scott Kennedy ve Claire Redfield ile korku dolu bir maceraya atılacağız. Ancak tabii ki bunun öncesinde inceleme puanlarını merak ediyorduk. Neyse ki fazla beklemeyeceğiz: Bugün itibarıyla Resident Evil 2 (2019) inceleme puanları yayınlandı.

Acemi polis memuru Leon Scott Kennedy ve ağabeyi Chris Redfield'ı bulmak için şehre gelen Claire Redfield ikilisinin başından geçenleri anlatacak olan Resident Evil 2 (2019) ile Capcom, şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına bakılırsa, nokta atış yapmış gibi görünüyor. GameSpot, IGN ve Game Informer gibi oyun dünyasının önde gelen isimlerinden oldukça yüksek puanlar almış olan Resident Evil 2 (2019) için yayınlanan inceleme puanlarına, aşağıdan bakabilirsiniz. Puanlamalar PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarını kapsıyor.

Resident Evil 2 inceleme puanları

App Trigger - 9.5 / 10

Atomix - 95 / 100

Attack of the Fanboy - 5 / 5

CGMagazine - 8.5 / 10

Cheat Code Central - 5.0 / 5

COGconnected - 90 / 100

Destructoid - 9 / 10

Digital Trends - 8.0 / 10

Digitally Downloaded - 5 / 5

DualShockers - 9.0 / 10

Easy Allies - 9.0 / 10

EGM - 9.5 / 10

Everyeye.it - 9 / 10

FANDOM - 5.0 / 5

Game Informer - 9.5 / 10

Game Over Online - 88 / 100

Game Revolution - 5 / 5

Gameblog.fr - 8 / 10

GameCrate - 9.0 / 10

GameOver.gr - 9.5 / 10

GamePro Germany - 90 / 100

Gamer.nl - 9 / 10

Gamer.no - 7 / 10

GamesBeat - 85 / 100

GameSpew - 10 / 10

GameSpot - 9 / 10

GamesRadar+ - 4 / 5

GameWatcher - 9.0 / 10

God is a Geek - 10 / 10

Guardian - 5 / 5

Hardcore Gamer - 4.5 / 5

Hobby Consolas - 92 / 100

IGN - 8.8 / 10

IGN Italia - 9 / 10

JeuxActu - 18 / 20

M3 - 8 / 10

Meristation - 9.4 / 10

Metro GameCentral - 9 / 10

MondoXbox - 9.2 / 10

PC Gamer - 89 / 100

PCGamesN - 8 / 10

PLAY! Zine - 9.5 / 10

PlayStation LifeStyle - 10 / 10

PlayStation Universe - 9.5 / 10

Power Unlimited - 83 / 100

Press Start Australia - 10 / 10

Push Square - 8 / 10

Screen Rant - 4 / 5

Shacknews - 9 / 10

SomosXbox - 9.7 / 10

SpazioGames - 9.1 / 10

Stevivor - 10 / 10

Telegraph - 5 / 5

The Daily Dot - 4.5 / 5

The Escapist - 8 / 10

The Games Machine - 9.6 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

TrueGaming - 9.5 / 10

Trusted Reviews - 4.5 / 5

Twinfinite - 4.5 / 5

USgamer - 4.5 / 5

Vandal - 8.8 / 10

VideoGamer - 9 / 10

Wccftech - 8.5 / 10

We Got This Covered - 5 / 5

Windows Central - 5 / 5

Worth Playing - 9.0 / 10

Xbox Achievements - 90 / 100

Xbox Tavern - 10 / 10

XGN - 9.0 / 10

ZTGD - 10 / 10