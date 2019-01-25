Resident Evil 2 (2019)'nin Fiyatı Yükseldi

Bugün itibariyle çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 2 Remake'in fiyatı yükseldi. Oyunun PC ve Xbox One sürümlerinin fiyatlarında artış yaşandı.

Uzun zamandır geliştirilen Resident Evil 2 Remake, sonunda çıkışını gerçekleştirdi. Büyük ve köklü bir oyuncu kitlesine hitap eden ünlü yapım, oyunculardan tam not almayı başardı. Güçlü görsel efekleri ve oynanış mekanikleri ile oyunseverlere güzel bir deneyim yaşatmayı başardı.

Resident Evil 2 Remake'in çıkışıyla birlikte oyunun ücreti de bir hayli arttı. Ön sipariş ücreti Steam ve Xbox One'da 240 liraydı, ancak oyunun çıkışıyla birlikte bu ücret 400 lirayı buldu. Oyuna %80'e varan fiyat artışı yapıldı. Daha önce de ön sipariş zamanından sonra fiyat artışlarına tanık olduk. Ama bu oranda yapılan bir fiyat yükseltme görmemiştik.

Resident Evil 2 Remake Sistem Gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 64-bit 7/8/8.1 veya 10

: Windows 64-bit 7/8/8.1 veya 10 İşlemci : Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 veya daha iyisi

: Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 veya daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2GB)

Önerilen sistem gereksinimleri: