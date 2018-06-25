Resident Evil 2 Remake Sistem Gereksinimleri Açıklandı

E3 2018 fuarında Capcom tarafından duyurulan Resident Evil 2 Remake'in sistem gereksinimleri kullanıcılarla paylaşıldı. Yapımcının duyurduğu bilgilere göre Resident Evil 2 Remake için minimum 8GB RAM gereksinimi de gözlerden kaçmadı.

İlk olarak 1998 yılında duyurulan ve Resident Evil serisinde önemli bir yere sahip olan Resident Evil 2, geçtiğimiz E3 fuarında tekrardan gözler önüne serilmişti. Yapımcı Capcom'un tanıttığı yeni Resident Evil 2 Remake kapsamında oyunun grafikleri ve oynanış mekaniği geliştirilmişti.

Şu anda Steam üzerinde erken erişimde olan oyunun 209 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak Resident Evil 2 Remake'in PS4, Xbox One ve PC için çıkış tarihi 25 Haziran 2019 olarak belirlenmiş. Yani Resident Evil sevenlerin tam bir yıl boyunca bu oyunu beklemesi gerekecek.

Resident Evil 2 Remake Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460, 2.70GHz / AMD FX-6300 ya da fazlası

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2GB)

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