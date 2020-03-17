Resident Evil 3 (2020) Demosu ve Resident Evil: Resistance Betası Duyuruldu

Eğer Resident Evil 3 (2020) ve Resident Evil: Resistance için sabırsızlanıyorsanız, çıkışından önce deneyebileceksiniz. Japon oyun devi, resmi duyuruyu en nihayetinde gerçekleştirdi.

Dün sizlerle paylaştığım Resident Evil 3 (2020) demosu ile ilgili olarak haberin üzerinden çok geçmeden, Capcom resmi duyuruyu gerçekleştirdi. Aesthetic Gamer tarih olarak 20 Mart 2020 Cuma gününe işaret etmişti ama resmi tarih 19 Mart 2020 Perşembe günü olarak duyuruldu. Ancak aramızda bir günün lafı olmaz, değil mi? Diğer bir deyişle, Aesthetic Gamer için pek de yanıldığını söyleyemeyiz.

Resident Evil 3: Raccoon City Demo adıyla yayınlanacak olan oynanabilir demo, 19 Mart 2020 Perşembe günü TSİ 07:00 sıralarında Xbox One ve TSİ 20:00 sıralarında da PC (Steam) ve PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Jill Valentine olarak Carlos Oliveira ile iş birliği yapıp sivilleri şehirden kurtarmaya çalışacaksınız. Ne var ki bu sırada Nemesis ile de uğraşmanız gerekecek. Eğer demoyu tamamlamayı başarırsanız, finalde özel bir sinematik fragman göreceksiniz. Benzer bir sürprizi Resident Evil 2: One-Shot Demo'da da görmüştük.

Oynanabilir demoda ayrıca yirmi kadar Mr. Charlie heykeli de olacak. Bu heykellerin tamamını vurmanızın karşılığında elinize neyin geçeceği belirsiz ama peşinizde Nemesis varken bu heykellerin tamamını ortadan kaldıranlara güzel bir hediye verilecektir diye düşünüyorum. Mesela Resident Evil 2 (2019) oyunundaki bütün Mr. Raccoon heykellerini vurduğunuzda, hiçbir şekilde kırılmayan çatışma bıçağı veriliyordu.

Resident Evil 3: Raccoon City Demo haricinde, bu ayın sonlarında doğru Resident Evil: Resistance betası da düzenlenecek. 27 Mart 2020 Cuma günü TSİ 10:00 sıralarında PlayStation 4 ve Xbox One ve TSİ 20:00 sıralarında da PC (Steam) kullanıcıları için başlayacak. Bitiş tarihi ise oyunun çıktığı gün yani 3 Nisan 2020.

Resident Evil: Resistance betasında sırasıyla bir Daniel Fabron rolünde olup tesisten kaçmaya çalışan afetzedeleri durdurmaya çalışacakken, diğer turda afetzede rolüne bürünüp tesisten kaçmaya çalışacaksınız.