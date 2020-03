Resident Evil 3 (2020) için Bugün Canlı Yayın Yapılacak

Çıkışına bir aydan az bir zaman kalmış olan Resident Evil 3 (2020) için geçtiğimiz hafta birçok yeni detay ve oynanış videosu paylaşılmıştı. Bugün ise yeni bir canlı yayın yapılacağı duyuruldu.

Capcom tarafından Resident Evil Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, bahsi geçen canlı yayın bugün TSİ 22:00 sıralarında başlayacak. Canlı yayının ne kadar süreceğine veya daha önceden gördüklerimizden farklı bölümlerinin gösterilip gösterilmeyeceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ama özel bir oynanış gösterimi olacağı söylenmiş.

Hatırlayacağınız üzere yine geçtiğimiz hafta içerisinde Resident Evil 3 (2020) için oynanabilir bir demonun da yayınlanacağını öğrenmiştik. Bir ihtimal bu canlı yayın sırasında sürpriz bir şekilde demonun yayınlanma tarihi hakkında da bir açıklama yapılabilir. Şimdilik bekleyip görmekten başka çaremiz yok.

Eğer isterseniz, Capcom tarafından yapılacak olan Resident Evil 3 (2020) canlı yayınını Twitch veya Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Itching for more #RE3?

Tune in for an exclusive gameplay stream on Wednesday, 7PM GMT / 8PM CET / 2PM ET / 11AM PT!



Watch on:

Twitch 🌿 https://t.co/CTaXoEjwuF

Youtube 🌿 https://t.co/uw5hkzvZyR pic.twitter.com/HlvGj85Rmk