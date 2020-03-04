Resident Evil 3 (2020) için On Üç Dakikalık Oynanış Gösterimi Yapıldı

Capcom bugün TSİ 22:00 sıralarında Resident Evil 3 (2020) için özel bir canlı yayın gerçekleştirecek. Şimdilik içeriği hakkında bir detay verilmemiş olan bu canlı yayın öncesinde, CapcomChannel Youtube kanalı üzerinden yayınlanan Capcom TV serisinin son bölümünde oyun ile ilgili yeni bir oynanış gösterimi yapıldı.

Eğer 1999 yılında çıkmış olan Resident Evil 3: Nemesis'i oynamışsanız, Resident Evil 3 (2020) sizin için ayrı bir önem taşıyor olmalı. Her köşesinde ayrı bir anının olduğu o efsane şehre Resident Evil 2 (2019) sonrasında bir kez daha geri dönüş yapacağız ama bu defa peşimizde oyun dünyasının simgesel düşmanlarından Nemesis olacak. Diğer bir deyişle, kabusumuz da geri dönüyor.

Büyük buluşmaya az bir zaman kaldı ve zaman daraldıkça heyecan da bir o kadar artıyor. Muhtemelen bu ay içerisinde bir oynanabilir demo yayınlanacak ama henüz tarihi verilmiş değil. Bekleyiş sürerken Capcom da yeni oynanış gösterimleri yapıyor.

Capcom TV serisinin yeni bölümünde on üç dakikadan biraz uzun olan yeni Resident Evil 3 (2020) gösteriminde, oyun ile ilgili yeni şeyler görebiliyoruz. Her ne kadar videonun kalitesi düşük olsa da mesela tasarım açısından fazlaca dekorasyon ile zenginleştirilmiş olan bölümler, kaosun hakim olduğu şehir sokakları ve yine ölmek bilmeyen zombiler gibi birçok şey görülebiliyor.

Keyifli seyirler dilerim.