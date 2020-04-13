Resident Evil 3 (2020), İlk Beş Gününde 2 Milyon Sattı

Capcom tarafından geliştirilen korku-bulmaca oyunu Resident Evil 3, iki hafta önce PC ve konsollara çıkış yaptı. 2019 yılında PlayStation sunumunda duyurulan oyunun satış rakamları açıklandı.

Korku ve bulmaca öğeleri içeren sürükleyici yapım Resident Evil 3, ilk olarak Aralık 2019’da duyurulmuştu. Oyunun yenilenmiş sürümü, 3 Nisan’da Windows, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yaptı. Oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı Capcom’un basın açıklamasına göre, Resident Evil 3, ilk beş gününde 2 milyon kopya sattı. Satılan kopyaların yarısının dijital platformlardan geldiği belirtildi.

Orijinal oyun olan Resident Evil 3: Nemesis, şimdiye kadar 3.5 milyon kopya sattı. Resident Evil serisi de birkaç yıldır oldukça iyi satıyor; öyle ki Resident Evil 2’nin (2019) 6.5 milyondan fazla sattığı ve piyasaya çıkışının ilk haftasında 3 milyon satıldığı belirtildi.

Diğer Capcom oyunlarının da iyi satış elde ettiği görülüyor. Devil May Cry 5, bu yılın başında 3.1 milyonu aşarken, Monster Hunter World 15 milyon kopya satışını aştı ve Capcom’un tüm zamanların en çok satan oyunu oldu.