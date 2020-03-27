Resident Evil 3 (2020)'nin Jill Valentine Fragmanı Yayında

Büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz Resident Evil 3 (2020) için artık son bir hafta kaldı. Yıllar sonra tekrardan Raccoon Şehri sokaklarına döneceğimiz oyun için zaman daraldıkça, elbette sabırsızlığımız da eş oranda artıyor. Capcom da ateşe bir odun daha atmak adına yeni bir fragman yayınladı.

Jill Valentine adını verdiği fragmanın üç dakikalık bir uzunluğu var. İlk baş kısmında, çok oyunculu mod olan Resident Evil: Resistance içeriğinde seçilebilir karakter olacağını görebiliyoruz. Zaten oyunu ön-sipariş ile satın alanlara klasik kostüm paketi hediye edilecek ama bir de oynanışta görmek heyecan verici olmadı değil.

Resident Evil: Resistance, asimetrik bir hayatta kalma modu bildiğiniz üzere ve dört afetzedeye karşı bir Mastermind şeklinde oynanıyor. Afetzedeler tesisten kaçmaya çalışacaklar. Buna karşılık olarak bir bilgisayarın kontrolünde olan diğer karakter ise buna engel olmaya çalışacak. Bakalım Mastermind karakterler bu süper polisi durdurabilecekler mi? Ellerinde kozları var ama Jill Valentine da yıllar boyu edindiği tecrübe ile elini ardına koymayacaktır. Daha doğrusu oyuncular olarak bizler elimizden geleni ardımıza koymayacağız.

Eğer bu modu denemek istiyorsanız, bugünden itibaren 3 Nisan 2020 tarihine kadar bolca zamanınız olacak.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise sahneye Resident Evil 3 (2020) çıkıyor. Daha önceden görmediğimiz sahnelerin yer aldığı yeni fragmanda, Jill Valentine ve Carlos Oliveira arasındaki ilişkiye dair yeni sahneler ve diyaloglar da görüyoruz.

Resident Evil 3 (2020) oyununun Jill Valentine fragmanını aşağıdan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.