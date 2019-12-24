Resident Evil 3 (2020) PC Sürümüne %25 İndirimle Sahip Olabilirsiniz

PC kullanıcısı olup da henüz Resident Evil 3 (2020) oyununu ön-sipariş ile almamışsanız, önünüzde oldukça uygun bir fırsatın olduğunu söyleyelim. Tabii ki Green Man Gaming'i tercih ederseniz. Bu sayede oyuna %25 indirimli olarak sahip olabileceksiniz.

Şu anda Green Man Gaming üzerinde özel bir promosyon uygulanıyor. Normal fiyatı 259 TL olan Resident Evil 3 (2020), %10 indirimle 233.10 TL gibi bir fiyata ön-sipariş verilebiliyor. Eğer ön-sipariş verirken özel 25RE3 promosyon kodunu da kullanırsanız, %25 indirimle 194.25 TL gibi bir hayli makul bir meblağ karşılığında oyuna sahip olabiliyorsunuz.

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PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Resident Evil 3 (2020), 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Resident Evil 3 (2020) konusu

Serinin devam oyununda bir kez daha Jill Valentine rolünde olacaksınız. Orijinal oyundaki Konak Hadisesi'nden kurtulmayı başaranlardan bir tanesi olan Jill Valentine, aynı zamanda Umbrella Şirketi'nin Raccoon Şehri'ndeki zulmüne tanık olan son kişilerden bir tanesidir. Şirket ise onu durdurabilmek için çareyi nihai gizli silahı Nemesis'i devreye sokmakta bulur.