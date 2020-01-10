Oyuncular olarak Resident Evil 3 (2020)'ü büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhtemelen çocukluğuna veya gençlik yıllarına denk gelmiş olan takipçilerimiz daha büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlardır. Neyse ki önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Heyecanımız giderek artarken Famitsu ve OPM UK tarafından yapılan röportajlardan yeni Resident Evil 3 (2020) detayları çıktı.

Söz konusu orijinal Resident Evil 3: Nemesis oyununun yeni versiyonu olunca, takdir edersiniz ki nelerin değişip nelerin korunacağını merak ediyoruz. Bahsi geçen değişikliklerin bir kısımını önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. OPM UK (Official PlayStation Magazine UK) tarafından Üretici Peter Fabiano ile gerçekleştirilen röportaj ise bu değişikliklere yenilerini ekledi. Mesela Resident Evil 3 (2020)'te alternatif bitişler olmayacak. Orijinal oyunda Ending A, Ending B ve Ending C olmak üzere üç farklı bitiş var ama yeni versiyonda Capcom tek bir akışa odaklanmak istediği için yapacaklarınızın hiçbirisi finali etkilemeyecekmiş.

Bir diğer farklılık ise Mercenaries modunun olmayacak olması. Bu modun yerine, bildiğiniz gibi çok oyunculu mod olan Resident Evil: Resistance getiriliyor.

Bu farklılıkların dışında Nemesis davranış olarak Mr. X ile benzerlik gösterecek ama daha akıllı olacakmış. Ayrıca geliştirici ekip fotogrametri ile tarama yapabilmek için 'gerçek' bir Nemesis yaratmış. Dönüşüme uğramış solucanlar da geri dönecekken, Carlos Oliveira orijinal oyunda olduğu gibi yine oynanabilir olacak. Ayrıca sokaklar, dükkanlar, Stagla, Raccoon Press ofisleri ve Raccoon General Hospital ziyaret edebileceğimiz mekanların arasında bulunacak.

Son olarak, Famitsu tarafından yapılan röportajda ise oyunun %90 oranında tamamlandığı belirtiliyor. Bu da bizlere çıkış tarihinde herhangi bir değişikliğin yaşanmayacağını müjdeliyor. Gerçi son çıkan Capcom oyunlarının hiçbirinde tarih değişikliği yaşanmamıştı. Bir diğer deyişle, şaşırmamak gerek.