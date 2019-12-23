Resident Evil 3 (2020)'teki Değişiklikler Hakkında Daha Fazla Detay Verildi

Bu senenin başlarında satışa sunulmuş olan Resident Evil 2 (2019) sonrasında, Capcom hız kesmeden bizleri Resident Evil 3 (2020) ile buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen State of Play canlı yayını sırasındaki duyurusu sonrasında, yeni oyun için yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Ünlü Japon oyun dergisi Famitsu, yeni sayısında Üretici Peter Fabiano ve Üretici Masachika Kawata ile yapılan yeni bir röportaja yer verdiler.

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde, Resident Evil 3 (2020) oyununda yaşanacak olan değişikliklerin açıklandığı kadarını aktarmıştı. Dergide yayınlanan yeni röportaj da bu detaylara yenilerini ekledi.

Öncelikle oyununun %90 oranında tamamlandığı belirtiliyor. Yani çok özel bir durum olmadığı sürece hesapta olmayan bir erteleme haberiyle karşılaşmayacakmışız gibi görünüyor.

Dahası ise duyuru fragmanında gördüğümüz üzere karakter modellemeleri tamamıyla değiştirilmişti. Resident Evil 2 (2019) sonrasında böylesi bir değişikliğin Resident Evil 3 (2020) için de gerçekleşmesi bekleniyordu ama değişiklik sadece karakter modellemelerinde olmamış. En azından Carlos Oliveira ve Brad Vickers için böyle söyleniyor. Öyle ki orijinal oyuna göre daha olgun bir kişilikte karşımıza çıkacakmış. Orijinal oyunun talihsiz karakterlerinden bir tanesi olan Brad Vickers üzerinde de oldukça değişiklik yapılmış ve farklı bir rolde olacakmış ama şimdilik hiçbir detay verilmiyor.

Son olarak, Resident Evil 3 (2020) Resident Evil 2 (2019) ile karşılaştırıldığında daha fazla aksiyon odaklı olacakmış. Buna bağlı olarak Jill Valentine hanım kızımızın kıyafeti de yeniden tasarlanmış. Peter Fabiano ve Masachika Kawata, orijinal kıyafetin aksiyon sırasında nahoş olacağını düşündükleri için böyle bir kararın alındığını dile getiriyorlar.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Resident Evil 3 (2020), 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Oyunu şu an Steam, Green Man Gaming, PlayStation Store ve Microsoft Store üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz.