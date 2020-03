Resident Evil 3 (2020)'ü Bıçak Kullanarak Bitirebileceksiniz

Oyuncular olarak geleneklerimizden bir tanesi de mümkün olan oyunlarda sadece bıçak kullanarak oyunu bitirmek. Bilhassa hayatta kalma oyunlarında daha cezbedici olan bu tarz girişimler, geliştiriciler ve yayıncılar tarafından başarım / kupa veya finalde verilen eşyalar ile ödüllendiriliyorlar. Resident Evil 3 (2020) oyununu da sadece bıçak kullanarak bitirebileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Resident Evil 2 (2019) oyunundaki bıçakların ömürleri oluyor ve belirli bir kullanımdan sonra kırılıyordu. Haliyle bu oyunu ateşli silah kullanmadan bitirmenin mümkünatı olmuyordu.

M-Two tarafından geliştirilen ve Capcom tarafından yayınlanacak olan Resident Evil 3 (2020), orijinal oyundaki çoğu şeyi değiştiriyor. Mesela senaryo sırasında yapılan seçimler ve bu seçimlere bağlı olarak şekillenen bitişler, yeni oyunda olmayacak ama geri dönüş yapacak bir takım şeyler de olacak. Bunlardan bir tanesi de Resident Evil 3 (2020) oyununu sadece bıçak kullanarak oynayabilmek.

Game Informer sitesi, Üretici Peter Fabiano ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında bıçak konusuna değinen Fabiano, yeni oyundaki bıçağın zamanla kırılmayacağını söyledi. Bu da demek oluyor ki eğer çetin ceviz bir oyuncuysanız, düşmanlarınızı dilediğiniz kadar kesebileceksiniz.

"Hayatta kalma korkusu ve tükenen her şeyle uğraşıyoruz." yorumunda bulundu Üretici Peter Fabiano ve devam etti: "Eğer her şeyinizi tüketirseniz, geriye ne kalacak?" Bıçak. Yönetmen her daim en azından sadık bıçağınızın olmasını istedi. O, her daim güvenebileceğiniz bir şey."

Söylenene göre Capcom ofislerinde sadece bıçağın kullanıldığı oynanış testleri yapılmış. Her ne kadar oldukça sıkıntılı olsa da, bazı geliştiriciler oyunu bu şekilde bitirmeyi başarmışlar. Diğer bir deyişle, Youtube üzerinde oyuncuları sadece bıçak kullanarak Resident Evil 3 (2020)'ü bitirirken görebileceğiz. İzlemesi oldukça keyifli olacakmış gibi görünüyor.