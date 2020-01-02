Resident Evil 3 (2020)'ün Xbox One Boyutu Belli Oldu

Resident Evil 3 (2020) ile buluşmamıza hemen hemen üç aylık bir zaman kaldı. Birçok oyuncunun gönlüne taht kurmuş olan oyunun yeni versiyonu hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Microsoft Store sayfasına yansıyan yeni detaylara göre, oyunun bir bütün olarak Xbox One üzerinde kaplayacağı alan belli oldu.

Geçtiğimiz ay içerisinde düzenlenen State of Play canlı yayını ile duyurulmuştu Resident Evil 3 (2020). PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor ve 3 Nisan 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Microsoft Store sayfasına bakılırsa, konsolunuzun sabit diskinde 43.01 GB'lık alanı boşaltmanız gerekiyor. Ancak bu, oyunu bir bütün olarak indirmeyi istemeniz durumunda ayırmanız gereken alan olacak. Çünkü oyunu, çok oyunculu modu Resident Evil: Resistance ile ayrı ayrı indirebiliyorsunuz. Sadece Resident Evil 3 (2020) için 21.93 GB, Resident Evil: Resistance için de 20.47 GB boş alan işinizi görecek.

Şu an için PlayStation 4 ve PC versiyonlarının ne kadar bir alana ihtiyaç duyacakları bilinmiyor ama muhtemelen Xbox One versiyonuna yakın olacaklardır diye tahmin ediyoruz.

Resident Evil 3 (2020) konusu

Serinin devam oyununda bir kez daha Jill Valentine rolünde olacaksınız. Orijinal oyundaki Konak Hadisesi'nden kurtulmayı başaranlardan bir tanesi olan Jill Valentine, aynı zamanda Umbrella Şirketi'nin Raccoon Şehri'ndeki zulmüne tanık olan son kişilerden bir tanesidir. Şirket ise onu durdurabilmek için çareyi nihai gizli silahı Nemesis'i devreye sokmakta bulur.