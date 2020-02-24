Resident Evil 3 (2020) ve Resident Evil: Resistance'tan Yeni Görüntüler

Hayatta kalma-korku türünün güçlü temsilcisi Resident Evil, Resident Evil 3 (2020) ile sağlam bir geri dönüş yapacak. Oyun dünyasının simgesel düşmanlarından olan Nemesis ile bir kez daha ama bu defa RE Engine gücüyle daha gerçekçi bir görsellikte kapışacağız. 3 Nisan 2020 tarihine çok olmasa da az bir zaman kaldı ve sabırsızlığımız yavaş yavaş artarken, yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Bahsi geçen ekran görüntülerini Fransız oyun sitesi GamerGen yayınladı ama kısa bir süre sonra kaldırdı. Bunun 25 Şubat 2020 Salı günü kalkacak olan ön-bakış ambargosu ile alakalı olduğu ortada diyebiliriz. Bu tarih geldiğinde, her zaman olduğu gibi Capcom tarafından düzenlenen ön-bakış etkinliğine katılımda bulunmuş oyun mecralarının, ilk izlenimlerini aktarmanın yanı sıra yeni fragman(lar), yeni oynanış ve ekran görüntülerini de paylaşacağından hiç şüphemiz yok. Ancak GamerGen heyecanına yenik düştü görünen o ki.

Oyun sitesi sızdırılan ekran görüntülerini hızlıca kaldırmış olsa da killer4ever1995 isimli Reddit kullanıcısının gözünden kaçmayı başaramamış. Toplamda kırk yeni görüntü var. Bu görüntülerde, Resident Evil 3 (2020) ve Resident Evil: Resistance ile ilgili birçok farklı mekanı ve Nemesis dahil düşman türünü görebiliyoruz. Ayrıca Jill Valentine, Carlos Oliveira, Nemesis ve diğer karakterler ve çeşitli mekanlar ile ilgili sanat çalışmaları da mevcut ama her şeyi oyunda görmeyi istiyorsanız, sizin için sürprizi bozabilecek birçok şey içeriyorlar. Eğer hiçbir şeyi dert etmiyorsanız, o zaman aşağıdan bakabilirsiniz.

Yeni Resident Evil 3 (2020) ve Resident Evil: Resistance Görüntüleri

Resident Evil 3 (2020) konusu

Serinin devam oyununda bir kez daha Jill Valentine rolünde olacaksınız. Orijinal oyundaki Konak Hadisesi'nden kurtulmayı başaranlardan bir tanesi olan Jill Valentine, aynı zamanda Umbrella Şirketi'nin Raccoon Şehri'ndeki zulmüne tanık olan son kişilerden bir tanesidir. Şirket ise onu durdurabilmek için çareyi nihai gizli silahı Nemesis'i devreye sokmakta bulur.