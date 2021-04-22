Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde ikinci Resident Evil sunumu gerçekleştirilmişti. Başta Resident Evil Village için yayınlanacak olan yeni oynanabilir demolar ile ilgili detaylı açıklamaların yanı sıra, birtakım yeni duyurular ile karşılaşmıştık. Bu duyuruların arasında, uzun zamandır merak edilen Resident Evil 4 VR da vardı. Ne var ki kısa bir duyuru fragmanı ve fragmanda gördüğümüz bir elde tabanca bir elde bıçak taşıma gibi oynanış detaylarının haricinde farklı bir şey söylenmemiş olup, merak edilen detaylar için bu hafta gerçekleştirilecek olan Oculus Gaming Showcase yayınına işaret edilmişti. Beklenen yayın ise dün itibarıyla gerçekleştirildi ve Resident Evil 4 VR hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Resident Evil 4 VR Ne Gibi Yenilikler ile Gelecek?

Bildiğiniz gibi sanal gerçeklik versiyonunda, oyunu birinci kişi bakış açısından oynayacağız. Yani olayları doğrudan Leon Scott Kennedy'nin gözlerinden göreceğiz. Cihazın sunduğu kontrol sistemi silah ve eşya kullanma ve bulmacaları çözmeyi mümkün kılacakken, senaryoda ilerlerken alacağınız ve / veya etkileşime gireceğiniz eşyalar ve silahlar fiziksel objeler olarak yeniden tasarlanmışlar.

Bunların yanı sıra, grafiksel olarak iyileştirmeler gerçekleştirilmiş. Öyle ki, dört bin beş yüzden fazla doku yeniden boyanmış ve çözünürlükleri arttırılmış olarak karşımıza çıkacak. Karakter animasyonları ilse özüne sadık kalınarak Unreal Engine 4 motoruna aktarılmış ve orijinal kaynak materyalinde de hiçbir değişikliğe gidilmemiş. Ara sahneler ise orijinal biçimlerinde karşımıza çıkacakmış.

Resident Evil 4 VR oyunundaki hareket seçenekleri ise iki farklı şekilde gerçekleşecek. Analog çubuk kullanarak birinci kişi bakış açısında ilerleyebilir, ışınlanma veya oda ölçeği fonksiyonu kullanabilirsiniz. Eğer ışınlanmayı tercih ederseniz, Leon doğrudan ışınlanacağınız noktaya kadar kendisi gidecek ve sonra oyunun kontrolü yine size devredilecek. Oda ölçeği ise Dr. Salvador ile yapacağınız savaşta köşelere saklanmak için oldukça yardımcı olacak.

Verilen detayların devamında ise yeni oynanışa uyumlu olabilmesi için düşman davranışları elden geçirilmiş olduğu söyleniyor. Menüye girmeden alternatif silahlara geçiş yapabilecek olmanızın yanı sıra, envanter ekranı orijinalindeki gibi olsa da etkileşimli ekran olarak karşımıza çıkacak. Kayıt sisteminde ise daktiloya kendi ellerinizle yazabileceksiniz.

Son olarak, Oculus Baş Yapımcısı Ruth Bram tarafından belirtilene göre, Resident Evil 4 VR Capcom, Oculus ve Armature Studios işbirliğinde birkaç yıldır geliştiriliyormuş. Henüz çıkış tarihi belli olmasa da, bu yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni gelişmeleri takipte olacağız.